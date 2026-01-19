Polonia Warszawa ma nowego napastnika. Niedawno opuścił Ekstraklasę

18:47, 19. stycznia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Polonia Warszawa

Polonia Warszawa ściągnęła Kacpra Kostorza, który kilka dni temu opuścił Pogoń Szczecin. Napastnik podpisał kontrakt z Czarnymi Koszulami obowiązujący do czerwca 2029 roku.

Mariusz Pawlak
PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Pawlak

Kacper Kostorz w Polonii Warszawa

Polonia Warszawa finiszowała rundę jesienną w Betclic 1. Lidze w dobrym stylu. Odniosła pięć zwycięstw w sześciu spotkaniach i zajmuje 9. miejsce z dorobkiem 30 punktów pod wodzą trenera Mariusza Pawlaka. W trakcie zimowego okna transferowego do Czarnych Koszul dołączył Marek Mróz z Zagłębia Lubin. Pomocnik podpisał umowę obowiązującą do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

W poniedziałek klub poinformował o pozyskaniu Kacpra Kostorza, który kilka dni temu rozwiązał kontrakt z Pogonią Szczecin za porozumieniem stron. 26-letni napastnik w bieżącym sezonie rozegrał 10 meczów w PKO BP Ekstraklasie, nie strzelając gola, a w rozgrywkach trzecioligowych wpisał się na listę strzelców tylko raz.

Kostorz w trakcie swojej kariery reprezentował także barwy takich klubów, jak Podbeskidzie Bielsko-Biała, Legia Warszawa czy Korona Kielce. W Ekstraklasie rozegrał łącznie 39 spotkań i zdobył trzy bramki. Polonia już 22 stycznia wyleci do Turcji, gdzie będzie przebywać do 3 lutego. Pierwszym rywalem stołecznego klubu w rundzie wiosennej będzie Stal Mielec.

Na pewno chciałbym być postacią bardzo ważną dla zespołu, która pomoże w tym awansie. To jest dla mnie kluczowe, ostatnio grałem na najwyższym poziomie rozgrywkowym, chciałbym na niego wrócić. Jednocześnie „zejście” na poziom 1. Ligi nie jest dla mnie żadną ujmą, widzę plan, widzę wizje całego klubu, trenera, dyrektora sportowego – stwierdził Kostorz, cytowany przez klubowy serwis.

