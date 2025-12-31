Paryszek kończy krótką przygodę w Finlandii
W sierpniu Piotr Parzyszek zdecydował się na kolejną zmianę miejsca pracy. Były młodzieżowy reprezentant Polski odszedł z RWD Molenbeek i przeniósł się do Finlandii. Następnym przystankiem w bogatej karierze 32-latka okazał się Kuopion Palloseura. Środkowy napastnik podpisał umowę ważne do 30 czerwca 2026 roku.
Jednak wychowanek De Graafschap nie wypełni kontraktu z ekipą z Kuopio. Żółto-Czarni poinformowali, że Parzyszek odchodzi z klubu. – Kariera Piotra Parzyszka będzie trwała gdzie indziej. Parzyszek dołączył do drużyny Keltamusta w letnim okienku transferowym i strzelił ważne gole zarówno w Veikkausliiga, jak i na europejskich boiskach. Szeroki i zaraźliwy uśmiech Piotra zapadł w pamięć wielu osobom. Dziękujemy Piotrze – i wszystkiego najlepszego na przyszłość – czytamy w oficjalnym komunikacie.
Polak w ekipie KuPS rozegrał łącznie 24 mecze, w których zdobył 11 bramek i zanotował dwie asysty. Był snajper Pogoni Szczecin strzelił trzy gole w Lidze Konferencji, trafiając do siatki takich zespołów, jak Drita, Slovan Bratysława i Crystal Palace z Premier League. Teraz Parzyszek ma obrać kierunek azjatycki.