Piotr Parzyszek nie będzie kontynuował swojej kariery w Finlandii. Kuopion Palloseura poinformował, że Polak po zaledwie pół roku zakończył swoją przygodę w szeregach Żółto-Czarnych.

Action Plus Sports Images/ Alamy Na zdjęciu: Piotr Parzyszek (Crystal Palace - KuPS Kuopio)

Paryszek kończy krótką przygodę w Finlandii

W sierpniu Piotr Parzyszek zdecydował się na kolejną zmianę miejsca pracy. Były młodzieżowy reprezentant Polski odszedł z RWD Molenbeek i przeniósł się do Finlandii. Następnym przystankiem w bogatej karierze 32-latka okazał się Kuopion Palloseura. Środkowy napastnik podpisał umowę ważne do 30 czerwca 2026 roku.

Jednak wychowanek De Graafschap nie wypełni kontraktu z ekipą z Kuopio. Żółto-Czarni poinformowali, że Parzyszek odchodzi z klubu. – Kariera Piotra Parzyszka będzie trwała gdzie indziej. Parzyszek dołączył do drużyny Keltamusta w letnim okienku transferowym i strzelił ważne gole zarówno w Veikkausliiga, jak i na europejskich boiskach. Szeroki i zaraźliwy uśmiech Piotra zapadł w pamięć wielu osobom. Dziękujemy Piotrze – i wszystkiego najlepszego na przyszłość – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Piotr Parzyszekin ura jatkuu muualla. 🤝



Parzyszek saapui keltamustiin kesän siirtoikkunassa ja takoi tärkeitä maaleja niin Veikkausliigassa kuin eurokentilläkin. Piotrin leveä ja tarttuva hymy jäi monen mieleen. ✨



— Kuopion Palloseura (@KuPS1923) December 31, 2025

Polak w ekipie KuPS rozegrał łącznie 24 mecze, w których zdobył 11 bramek i zanotował dwie asysty. Był snajper Pogoni Szczecin strzelił trzy gole w Lidze Konferencji, trafiając do siatki takich zespołów, jak Drita, Slovan Bratysława i Crystal Palace z Premier League. Teraz Parzyszek ma obrać kierunek azjatycki.