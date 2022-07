Pressfocus Na zdjęciu: Łukasz Poręba

Powiększa się Polonia w RC Lens. Francuski klub w piątek poinformował o transferze Łukasza Poręby z Zagłębia Lubin. Polak podpisał z nowym klubem umowę do 2027 roku. W Lens dołączy do Przemysława Frankowskiego i Adama Buksy.

RC Lens w letnim okienku transferowym pozyskało już dwóch Polaków

Francuski zespół kilka tygodni temu ogłosił transfer Adama Buksy

Do napastnika dołączy Łukasz Poręba, którzy przeniesie się do Francji z Zagłębia Lubin

W Lens niedługo jak w Chicago

Łukasz Poręba od dłuższego czasu łączony był z przenosinami do RC Lens, a oficjalne ogłoszenie transferu było jedynie kwestią czasu. W piątek francuski klub poinformował o zakontraktowaniu pomocnika, który w zeszłym sezonie reprezentował Zagłębie Lubin. To kolejny już transfer Polaka, jaki w ostatnim czasie przeprowadzili Les Artesiens.

Przed sezonem 2021/22 do klubu ze Stade Felix-Bollaert dołączył Przemysław Frankowski. Skrzydłowy rozegrał bardzo dobrą kampanię, w której w 39 meczach zanotował sześć bramek i pięć asyst. Dobra postawa reprezentanta Polski mogła skłonić włodarzy klubu do zainwestowania w innych zawodników znad Wisły. Przed nowym sezonem klub ogłosił już transfer Adama Buksy, który przeniósł się do Ligue 1 z New England Revolutions.

– Cieszymy się, że możemy w końcu ogłosić przybycie Łukasza do naszego klubu. Jest to niezwykle obiecujący zawodnik, który ma spore doświadczenie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Poza tym to młodzieżowy reprezentant kraju. Łukasz znakomicie wpisuje się w wizję budowania przez nas drużyny i na pewno będzie wartością dodaną. Wierzymy, że u nas odblokuje swój ogromny potencjał – stwierdził dyrektor zarządzający, Arnaud Pouille.

Łukasz Poręba związał się z klubem do końca czerwca 2027 roku. Do RC Lens dołączył na zasadzie wolnego transferu z Zagłębia Lubin.

