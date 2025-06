Pogoń wyda milion euro na piłkarza? Jest jeden warunek [NOWE INFORMACJE]

Maciej Rogowski/Alamy Na zdjęciu: Kibice Pogoni Szczecin

Jose Pozo na dobry początek

Alex Haditaghi od momentu przejęcia Pogoni powtarza, że nienawidzi przegrywać i chce zbudować w Szczecinie klub zdolny do osiągania sukcesów. Na samym początku jego pobytu to się jeszcze nie udało, bo Duma Pomorza ponownie przegrała w finale Pucharu Polski, a w ostatniej kolejce nie zdołała wyprzedzić Jagiellonii w walce o trzecie miejsce.



Haditaghi zamierza wzmocnić zespół na tyle, aby w końcu i do Szczecina trafło trofeum. Goal.pl pierwszy informował, że Pogoń sięgnie po Jose Pozo, byłego gracza Manchesteru City, który pokazał się z dobrej strony w Śląsku Wrocław. Na tym jednak nie koniec. Szczecinianie są zainteresowani Angelem Rodado, ale w tej sytuacji nie chcą się spieszyć.

Pensja? Nawet 400 tysięcy euro

Niemniej środki, które na transfery i wypłaty chce przeznaczyć Alex Haditaghi robią wrażenie. Z naszych najnowszych informacji wynika, że szczeciński klub szuka lewonożnego środkowego obrońcy, na którego może wydać nawet milion euro. Niemniej są tu pewne warunki. Pogoń celuje w młodego zawodnika, choć już doświadczonego. Takiego, który mógłby zostać filarem defensywy na wiele lat. Przedział wiekowy to 21-23 lata.



Czy takiego uda się znaleźć w tym okienku? Niedługo się przekonamy. Pogoń szuka też dwóch skrzydłowych i zawodnika na pozycję numer 6. Z naszych ustaleń wynika, że we wszystkich przypadkach Duma Pomorza jest przygotowana, aby płacić pensje w wysokości 400 tysięcy euro. A takie kwoty to już ścisła czołówka Ekstraklasy.