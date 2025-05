Pozo odchodzi ze Śląska. Czołowy klub Ekstraklasy o krok od przejęcia byłego gracza Manchesteru City! [NASZ NEWS]

Jose Pozo pokazał się z dobrej strony w Śląsku. Były zawodnik Manchesteru City wniósł dużo, choć nie wystarczyło to do utrzymania. Z informacji goal.pl wynika jednak, że Pozo w Ekstraklasie zostanie. Ba, ma zagrać w czołowym zespole.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jose Pozo

Teraz kierunek Szczecin

W zimowym okienku transferowym Śląsk Wrocław przeprowadził kilka ciekawych transferów, łącznie z trenerem. Jednym z piłkarzy, którzy na pewno nie zawiedli, jest Jose Pozo, hiszpański pomocnik, wychowanek Realu Madryt, który grał też w Manchesterze City.



W Śląsku Pozo pokazał się z na tyle dobrej strony, że wzbudził duże zainteresowanie innych drużyn. Cena za Hiszpana jest bardzo atrakcyjna. Jak ujawnił goal.pl, jego klauzula odejścia jest wyjątkowo kusząca, bo wynosi dużo mniej niż 100 tysięcy euro. Pisaliśmy o tym tutaj, podając dokładną kwotę.



W sobotę Pozo zagrał ostatni mecz dla Śląska i według naszych informacji wkrótce zmieni klub. W kuluarach słyszymy, że nowym pracodawcą Pozo ma być Pogoń Szczecin. Jak wiadomo, właścicielem Dumy Pomorza jest od niedawna Alex Haditaghi, który wielokrotnie podkreślał, że chce zbudować zespół zdolny do walki o najważniejsze trofea.

Jedno z najważniejszych wzmocnień

W tym sezonie to się jeszcze nie udało, bo Pogoń przegrała finał Pucharu Polski, a po ciężkim boju zremisowała z Jagiellonią w Białymstoku, co okazało się za mało, aby reprezentować nasz kraj w przyszłej edycji pucharów.



Jak słyszymy, nie zmienia to jednak podejścia nowego właściciela Pogoni. Haditaghi chce skonstruować silny zespół, a Jose Pozo ma być jednym z głównych nabytków tego lata. Temat jest bardzo bliski finalizacji.