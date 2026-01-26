Pogoń Szczecin jest w trakcie finalizowania transferu z udziałem nowego defensora. Goal.pl dowiedział się, że nowym zawodnikiem Portowców zostanie 49-krotny reprezentant Węgier.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Attila Szalai

Attila Szalai wzmocni Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin po pierwszej części sezonu plasuje się w połowie tabeli PKO BP Ekstraklasy. Portowcy mają jednak ambitne plany związane z drugą częścią rozgrywek. Mierzą w miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Jednocześnie władze klubu pracują nad poprawą jakości w drużynie. Lada moment szeregi zespołu ze Szczecina wzmocni Attila Szalai, dowiedział się Goal.pl.

Węgierski defensor ma trafić do Pogoni na półroczne wypożyczenie. Piłkarz przechodzi już (dwudniowe) testy medyczne i wkrótce wzmocnienie powinno zostać oficjalnie ogłoszone. Zawodnik do tej pory reprezentował barwy tureckiej Kasimpasy, do której był wypożyczony z Hoffenheim. Tam obrońca może liczyć na wynagrodzenie na poziomie 1,2 miliona euro netto rocznie. Natomiast przez najbliższe pół roku 200 tysięcy euro z pensji piłkarza regulować będzie przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy.

Niemiecki klub na dzisiaj nie liczy na zawodnika, stąd z okazji na pozyskanie doświadczonego gracza zechciała skorzystać Pogoń. Szalai zanim trafił do Kasimpasy, to występował też w takich drużynach jak: Standard Liege, Freiburg, Fenerbahce czy Apollon Limassol.

Piłkarz miał mieć nie po drodze ze szkoleniowcem tureckiej ekipy, z którym współpracował też w Fenerbahce. To sprawiło, że ze strony zawodnika pojawiła się chęć zmiany otoczenia.

W transferze pomógł… Molnar!

Węgier w tym sezonie wystąpił jak na razie w 15 meczach, w których zaliczył jedną asystę. Jeśli faktem stanie się transakcja z udziałem piłkarza i ten dołączy do Pogoni, to o miejsce w składzie może rywalizować z takimi graczami jak: Marian Huja, Leo Borges oraz Danijel Loncar.

Szczecińska ekipa już w niedzielę rozegra pierwszy oficjalny mecz w 2026 roku. Zmierzy się wówczas z Motorem Lublin. Spotkanie zacznie się o godzinie 12:15.

A co do powyższego transferu. Trzeba podkreślić, że sporą rolę odegrał tu Rajmund Molnar, który namawiał swojego rodaka na przyjście do Pogoni, a także Okan Ozkan, nowy szef skautingu, który do Dumy Pomorza trafił z Fenerbahce.

Szalai to piłkarz, który ma nie tylko bogate CV, ale też spore sumy jeśli chodzi o wysokość jego transferów. Niedawno Hoffenheim zapłaciło za niego Fenerbahce ponad 12 mln euro!