Pogoń szykuje ruch na finiszu okna. Padło konkretne nazwisko

Pogoń Szczecin na finiszu zimowego okna transferowego może pozyskać nowego napastnika. Konkretne wieści na ten temat przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Nardin Mulahusejnović znalazł się na celowniku Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin obecnie koncentruje się na walce o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasa. Drużyna prowadzona przez Thomas Thomasberg ma aktualnie na swoim koncie 25 punktów i zaledwie trzy oczka przewagi nad strefą spadkową. Tymczasem na temat jednego z celów transferowych Portowców konkretne informacje ujawnił Tomasz Włodarczyk.

Źródło twierdzi, że Pogoń wykazuje poważne zainteresowanie Nardin Mulahusejnović z FC Noah. Rynkowa wartość dziewięciokrotnego reprezentanta Bośni i Hercegowiny kształtuje się na poziomie 800 tysięcy euro. Według Włodarczyka na razie nie jest znana dokładna kwota odstępnego za piłkarza. Jasne ma być jedynie to, że nie powinna być ona wysoka.

Pogoń ma być do tego stopnia zdeterminowana, by pozyskać zawodnika, że jest też w stanie w ramach rozliczenia oddać Musa Juwara do klubu z Armenii. Gambijczyk nie jest jednak zainteresowany przeprowadzką do Noah.

Mulahusejnović ma kontrakt ważny z obecnym klubem do końca czerwca 2028 roku. W tym sezonie piłkarz wystąpił jak dotąd w 24 spotkaniach. Zdobył w nich dziewięć bramek i zaliczył cztery asysty. Wcześniej chęć pozyskania Bośniaka wykazywały również takie kluby jak Maccabi Tel Aviv, Ferencvaros czy Los Angeles FC.

Ekipa ze Szczecina natomiast już w sobotę rozegra kolejne spotkanie ligowe. Tym razem Pogoń zmierzy się w roli gościa z Górnikiem Zabrze. Spotkanie zacznie się o godzinie 17:30.