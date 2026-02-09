Pogoń Szczecin wypożyczyła pomocnika. ŁKS Łódź skorzystał z okazji

Pogoń Szczecin wypożyczyła Macieja Wojciechowskiego do ŁKS-u Łódź. Zawarta umowa obowiązuje do końca bieżącego sezonu i nie zawiera opcji wykupu zawodnika.

PressFocus Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Maciej Wojciechowski wypożyczony do ŁKS-u Łódź

Pogoń Szczecin zimą pożegnała się z Adrianem Przyborkiem, który przeniósł się do Lazio Rzym za 4,5 mln euro. Kacper Kostorz został natomiast zawodnikiem Polonii Warszawa. W ramach wypożyczeń Dumę Pomorza opuścili Marian Huja, Patryk Paryzek oraz Jakub Zawadzki.

W poniedziałek Pogoń poinformowała o kolejnym ruchu. Maciej Wojciechowski został wypożyczony na pół roku do ŁKS-u Łódź. Zawarta umowa nie zawiera opcji wykupu. 18-letni pomocnik spróbuje swoich sił na poziomie Betclic 1. Ligi.

W trwającym sezonie Wojciechowski rozegrał trzy spotkania w PKO BP Ekstraklasie, a także siedem meczów w trzecioligowych rezerwach Pogoni. Zawodnik trafił na stadion przy Twardowskiego na początku sezonu 2022/23. Wcześniej szkolił się m.in. w Lechu Poznań oraz Akademii Piłkarskiej Reissa. Regularnie występuje również w reprezentacji Polski do lat 19.

ŁKS Łódź, do którego trafił Wojciechowski, walczy o powrót do Ekstraklasy. W pierwszym wiosennym spotkaniu zespół prowadzony przez Grzegorza Szokę pokonał Polonię Bytom (3:2) i obecnie zajmuje 11. miejsce w tabeli 1. Ligi.

– To wypożyczenie ma ułatwić zarządzanie zmianami młodzieżowców w trakcie meczu, bez konieczności wykonywania podwójnych zmian. Maciej Wojciechowski to mobilny zawodnik, dobrze grający między liniami, który będzie rywalizował z Kacprem Terleckim, ale może występować także na pozycji Kokiego Hinokio – oznajmił dyrektor sportowy Radosław Mozyrko.