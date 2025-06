Pogoń Szczecin się wzmacnia. Nowi piłkarze już na miejscu [NASZ NEWS]

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Paul Mukairu

Czas powalczyć o podium

Od momentu przejęcia klubu Alex Haditaghi podkreślał, że celem jest walka o najwyższe cele. A do tego potrzebne są wzmocnienia. Klub zaczął od sprowadzenia Jose Pozo, następnie do klubu trafili Mor Ndiaye i Marian Huja. A teraz nadchodzą kolejne wzmocnienia.

Jak goal.pl informował w niedzielę wieczorem, Pogoń jest blisko pozyskania Paul Mukairu, czyli nigeryjskiego skrzydłowego, który grał między innymi w Antalyasporze, Anderlechcie, FC Kopenhaga czy Reading. W Szczecinie wiążą z nim ogromne nadzieje, a trzeba przyznać, że potencjał tego piłkarza jest faktycznie bardzo duży.

Posiłki z Afryki

Z najnowszych informacji wynika, że Nigeryjczyk dotarł już do Szczecina. Jak ustaliliśmy, warunki transferu definitywnego z FC Kopenhaga są już ustalone, do zaliczenia zostały tylko testy medyczne, które wkrótce powinny się zacząć.



Ale jak słyszymy, to nie jedyny piłkarz z Afryki, który dziś dotarł do Szczecina. Na miejscu pojawił się też Musa Juwara, a więc gambijski prawoskrzydłowy, również związany z duńskim klubem (Vejle BK). O tym, że ma zostać piłkarzem Pogoni pisano już w ubiegłym tygodniu. W tym przypadku wszystko wskazuje na to, że do zaklepania transferu też brakuje już tylko testów medycznych.