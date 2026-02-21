Pogoń Szczecin finalizuje transfer. Bośniacki napastnik blisko Ekstraklasy

Pogoń Szczecin sprowadzi zimą nowego napastnika. Jak poinformował Kamil Głębocki z "Kanału Sportowego", o krok od transferu jest Nardin Mulahusejnović z FC Noah. Bośniak ma podpisać trzyletni kontrakt.

PressFocus Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Nardin Mulahusejnović dołączy do Portowców

Pogoń Szczecin w zimowym oknie transferowym sięgnęła po Karola Angielskiego, który wrócił do PKO BP Ekstraklasy z AEK-u Larnaka. 29-letni napastnik miał wzmocnić linię ofensywną Portowców, jednak w czterech występach wciąż nie trafił do siatki. Duma Pomorza nie zwalnia tempa w poszukiwaniu nowych zawodników.

Na celowniku jest Karol Czubak, jednak Motor Lublin konsekwentnie odrzuca kolejne oferty Portowców. Na radarze Pogoni znalazł się również Maurides z Radomiaka Radom. W ostatnich dniach głośno zrobiło się także wokół Bośniaka Nardina Mulahusejnovicia, obecnie występującego w FC Noah.

Jak podał Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl, ormiański klub oczekuje za 28-letniego napastnika 1 mln euro oraz 20 proc. od kwoty kolejnego transferu. Kamil Głębocki z „Kanału Sportowego” informuje, że Mulahusejnović jest bliski podpisania trzyletniego kontraktu z Pogonią. W obecnym sezonie Bośniak rozegrał 25 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobył dziewięć bramek i zanotował cztery asysty.

Co ciekawe, napastnik znalazł się także na liście życzeń Rakowa Częstochowa. Wcześniej występował w Zrijnskim Mostarze, FC Koper czy FK Sarajewo. Transfermarkt.de wycenia Bośniaka na dokładnie 800 tysięcy euro. Piłkarze Pogoni wygrali dwa mecze w Ekstraklasie i zajmują 9. miejsce w tabeli.