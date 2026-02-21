Pogoń Szczecin finalizuje transfer. Bośniacki napastnik blisko Ekstraklasy

22:12, 21. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Kamil Głębocki / Kanał Sportowy

Pogoń Szczecin sprowadzi zimą nowego napastnika. Jak poinformował Kamil Głębocki z "Kanału Sportowego", o krok od transferu jest Nardin Mulahusejnović z FC Noah. Bośniak ma podpisać trzyletni kontrakt.

Thomas Thomasberg
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Nardin Mulahusejnović dołączy do Portowców

Pogoń Szczecin w zimowym oknie transferowym sięgnęła po Karola Angielskiego, który wrócił do PKO BP Ekstraklasy z AEK-u Larnaka. 29-letni napastnik miał wzmocnić linię ofensywną Portowców, jednak w czterech występach wciąż nie trafił do siatki. Duma Pomorza nie zwalnia tempa w poszukiwaniu nowych zawodników.

Na celowniku jest Karol Czubak, jednak Motor Lublin konsekwentnie odrzuca kolejne oferty Portowców. Na radarze Pogoni znalazł się również Maurides z Radomiaka Radom. W ostatnich dniach głośno zrobiło się także wokół Bośniaka Nardina Mulahusejnovicia, obecnie występującego w FC Noah.

Jak podał Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl, ormiański klub oczekuje za 28-letniego napastnika 1 mln euro oraz 20 proc. od kwoty kolejnego transferu. Kamil Głębocki z „Kanału Sportowego” informuje, że Mulahusejnović jest bliski podpisania trzyletniego kontraktu z Pogonią. W obecnym sezonie Bośniak rozegrał 25 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobył dziewięć bramek i zanotował cztery asysty.

Co ciekawe, napastnik znalazł się także na liście życzeń Rakowa Częstochowa. Wcześniej występował w Zrijnskim Mostarze, FC Koper czy FK Sarajewo. Transfermarkt.de wycenia Bośniaka na dokładnie 800 tysięcy euro. Piłkarze Pogoni wygrali dwa mecze w Ekstraklasie i zajmują 9. miejsce w tabeli.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź