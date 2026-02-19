Pogoń Szczecin złożyła ofertę za napastnika. Transferowa bomba w Ekstraklasie

Pogoń Szczecin poszukuje nowego napastnika. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl przekazał, że Portowcy wysłali ofertę za Karola Czubaka z Motoru Lublin.

PressFocus Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Karol Czubak na celowniku Pogoni. Portowcy chcą najlepszego strzelca Motoru

Pogoń Szczecin w trakcie zimowego okna transferowego sprowadziła napastnika Karola Angielskiego z cypryjskiego AEK-u Larnaka. Jednak 29-latek w dotychczasowych trzech meczach PKO BP Ekstraklasy nie trafił jeszcze do siatki. W klubie trwają intensywne prace nad pozyskaniem kolejnego snajpera.

Teraz klub z Pomorza kieruje swoje zainteresowania w stronę Karola Czubaka z Motoru Lublin. Jak ujawnił Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, Portowcy przygotowali ofertę w wysokości 1,6 miliona euro plus 400 tysięcy w bonusach za zawodnika. W sprawie prowadzono już rozmowy z właścicielem Motoru, Zbigniewem Jakubasem, przy czym z Lubelszczyzny napływają sygnały, że 26-latek nie jest na sprzedaż.

Czubak dołączył do Motoru latem zeszłego roku z belgijskiego KV Kortrijk i w obecnym sezonie Ekstraklasy zdobył już 11 bramek oraz zaliczył dwie asysty. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do czerwca 2027 roku. Obecnie Pogoń zajmuje 13. miejsce w tabeli, a w trzech pierwszych meczach rundy wiosennej zdobyła cztery punkty.

Wcześniej Czubak występował w barwach Arki Gdynia, Widzewa Łódź i Bytovii Bytów. Co ciekawe, Portowcy obserwują również Mauridesa z Radomiaka Radom. 31-letni Brazylijczyk w obecnych rozgrywkach strzelił sześć goli i zanotował trzy asysty.