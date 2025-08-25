Pogoń Szczecin straci swoją największą gwiazdę. To już przesądzone!

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Efthymios Koulouris

Koulouris żegna się z Pogonią. Dopina hitowy transfer

Efthymios Koulouris w poprzednim sezonie był nie do zatrzymania i został królem strzelców Ekstraklasy. To nie wystarczyło jednak, aby Pogoń Szczecin awansowała do europejskich pucharów. Pierwotnym celem na to lato było zatrzymanie gwiazdora, a nawet podpisanie z nim nowej umowy. Ten otrzymał ofertę, ale postanowił z niej nie korzystać. Portowcy zrozumieli, że nie ma szans na utrzymanie Koulourisa w zespole, więc ostatecznie zgodzili się na sprzedaż.

W ostatnich tygodniach Koulouris był łączony z wieloma ekipami, a najkorzystniejsza pod kątem finansowym okazała się propozycja z Arabii Saudyjskiej. To właśnie tam grecki snajper ma kontynuować swoją karierę. Daniel Trzepacz przekazał, że sprawa jest w zasadzie przesądzona. Koulouris dopina transfer, a z saudyjskim Al-Ula podpisze dwuletnią umowę. Ma tam zarabiać nawet dwa miliony euro za sezon gry.

Na konkretny zarobek może liczyć także Pogoń Szczecin. Mówi się, że 29-latek ma kosztować nieco ponad cztery miliony euro. Oczywiście jego odejście to duża strata dla zespołu, choć w tym sezonie były już z nim pewne problemy. Strzelał tylko w dwóch pierwszych kolejkach, a ostatnio z Widzewem Łódź nawet nie znalazł się w kadrze meczowej.