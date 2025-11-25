Pogoń chce zatrzymać Grosickiego! Oto żądania piłkarza

Kamil Grosicki i Pogoń Szczecin pod koniec roku usiądą do rozmów ws. przedłużenia kontraktu. Serwis pogonsportnet.pl ujawnił, jakie żądania ma reprezentant Polski. 37-latek naciska na dwuletnią umowę i najwyższe wynagrodzenie w klubie.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Grosicki rozmawia z Pogonią o nowym kontrakcie. Dwa kluczowe warunki

Kamil Grosicki przed sezonem 2021/2022 wrócił do Polski po dziesięciu latach gry w zagranicznych klubach. W trakcie swojej kariery miał okazję grać w kilku ligach, takich jak angielska, francuska i turecka. Na wyspach przez chwilę miał okazję występować na boiskach Premier League, gdzie w barwach Hull City i West Bromwich Albion rozegrał 18 spotkań, w których zanotował 6 asyst.

Od ponad czterech lat gra w barwach Pogoni Szczecin, czyli klubu, w którym rozpoczynał przygodę z piłką. Niemniej jednak jego aktualny kontrakt powoli dobiega końca, gdyż wygasa z końcem czerwca 2026 roku. We wtorek rano Goal.pl ujawnił, jakie jest stanowisko Alexa Haditaghiego ws. przedłużenia umowy z Kamilem Grosickim. Właściciel drużyny ze Szczecina otwarcie przyznał, że obie strony chcą kontynuować współpracę, ale do konkretnych rozmów dojdzie dopiero pod koniec roku, gdy zakończy się runda jesienna. Warto dodać, że obie strony mają już za sobą pierwsze spotkanie dot. przedłużenia umowy.

Najważniejsze będą jednak poszczególne warunki kontraktu, a dokładnie długość umowy i wynagrodzenie, o czym pisał wcześniej Piotr Koźmiński. Z kolei Dominik Markiewicz z serwisu pogonsportnet.pl przekazał, jakie oczekiwania ma Grosicki. Reprezentant Polski chce dostać dwuletni kontrakt oraz pensję, która sprawi, że pozostanie najlepiej zarabiającym piłkarzem Pogoni Szczecin.

W tym sezonie Grosicki wystąpił w 17 meczach, w których zdobył 7 goli i zanotował 4 asysty.