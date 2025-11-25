Wysłannik słynnego klubu w Szczecinie. Przyborek pod obserwacją [NASZ NEWS]

Pogoń Szczecin rozgromiła Zagłębie Lubin 5:1, a jedną z bramek zdobył Adrian Przyborek. Z ustaleń goal.pl wynika, że z trybun młodego Polaka obserwował wysłannik bardzo znanego klubu.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Adrian Przyborek i Kamil Grosicki

Piękny wieczór w Szczecinie

To był bardzo udany wieczór dla Pogoni Szczecin. W przeciwieństwie do meczu z Jagiellonią tym razem portowcy byli bardzo skuteczni i rozbili Zagłębie Lubin 5:1. Dwa gole zdobył Molnar, przełamując się po kilku meczach bez trafienia.

Debiutanckie trafienie zaliczył też Sam Grenwood, a do siatki trafiali również Grek Keramitsis i Adrian Przyborek. Tradycyjnie, jak to w Szczecinie, mecz zgromadził sporo widzów, a, jak ustaliliśmy, byli to nie tylko fani Pogoni. Na trybunach zasiadł też skaut Benfiki Lizbona, który chciał zobaczyć w akcji wspomnianego Przyborka.

Anglicy też przylecieli

Dla 18-letniego wychowanka Pogoni był to piętnasty mecz w tym sezonie Ekstraklasy i druga bramka. Do tego dorobku pomocnik Dumy Pomorza dołożył też dwie asysty. Ostatnio forma młodego Polaka idzie w górę, więc akurat skauci trafili całkiem nieźle.

Piszemy w liczbie mnogiej, bo według naszej wiedzy wysłannik portugalskiego giganta nie był jedynym skautem przyglądającym się Przyborkowi. W Szczecinie zjawił się również przedstawiciel Nottingham Forest.

Pilniejsza jest sprawa Grosickiego

Portal transfermarkt wycenia Przyborka na 4 mln euro. Poza grą w Pogoni, pomocnik występuje też w reprezentacji do lat 19, w której zaliczył 6 występów. Jego kontrakt z macierzystym klubem obowiązuje do lata 2027 roku.

O ile tu więc Pogoń kontroluje sytuację, o tyle pilniejsze jest wyjaśnienie przyszłości Kamila Grosickiego. Głos w tej kwestii zabrał po meczu z Zagłebiem sam piłkarz, a goal.pl uzyskał też komentarz właściciela klubu, Alexa Haditaghiego, na temat przyszłości kapitana.