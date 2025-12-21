Piszczek dostanie kolejne wzmocnienie. Prosto z lidera PKO Ekstraklasy

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Napastnik Wisły Płock trafi do GKS-u Tychy

GKS Tychy w tym sezonie ma swoje bardzo, ale to bardzo poważna problemy. Wszystko wskazuje na to, że zespół, który miał walczyć o grę w barażach o awans do Betclic 1. ligi będzie musiał sobie poradzić z grą o utrzymanie. Dlatego też pomimo bardzo dobrych wyników w poprzedniej kampanii, pracę stracił Artur Skowronek. W jego miejsce zatrudniono Łukasza Piszczka, którego czeka trudne zadanie.

Nie jest ono jednak niemożliwe do wykonania, szczególnie, że władze klubu zmieniły nieco politykę transferową i więcej stawiają teraz na piłkarzy z doświadczeniem ligowym. Po kilku zaprezentowanych już w tej zimy transferach, GKS Tychy szykuje kolejny i to napastnika prosto z PKO Ekstraklasy. Według informacji przekazanych przez użytkownika „FootballScout” na platformie X (dawniej Twitter), Piotr Krawczyk z Wisły Płock dołączy do pierwszoligowca.

W obecnym sezonie Piotr Krawczyk rozegrał w PKO Ekstraklasie tylko trzy mecze, a właściwie to 27 minut. Jednak w rozgrywkach Betclic 3. ligi w rezerwach zespołu Wisły radzi sobie bardzo dobrze. W sumie na poziomie najwyższej ligi w naszym kraju ten 30-latek zdobył 15 goli i zanotował pięć asyst w 117 meczach. W przeszłości związany był m.in. z Górnikiem Zabrze.

Zobacz także: Lech mógł sporo zarobić. Odrzucił ofertę transferu… asystenta