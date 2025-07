Piotrowski przenosi się do Serie A. Trafi pod skrzydła Kosty Runjaicia

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jakub Piotrowski

Jakub Piotrowski w nadchodzącym sezonie będzie grał w Udinese

Jakub Piotrowski przez ostatnie lata był związany z bułgarskim gigantem – Łudogorcem Razgrad. Reprezentant Polski spędził w klubie trzy lata. 27-latek zapracował na zaufanie kolegów z drużyny oraz trenera, ponieważ od sezonu 2023/2024 pełnił funkcję kapitana. Łącznie zagrał w 144 meczach, w których zdobył 27 goli i zaliczył 21 asyst. Od nadchodzącej kampanii będzie jednak występował w Serie A.

Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, że Piotrowski znalazł się w kręgu zainteresowań Udinese. Okazuje się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, ponieważ jest już niemal pewne, że w sezonie 2025/2026 pomocnik będzie grał w zespole ze Stadio Friuli. W rozmowie z Kanałem Sportowym o transferze opowiedział Przemysław Małecki, czyli asystent Kosty Runjaicia.

– W pewnym momencie jeden z dyrektorów powiedział: Taki profil, który będzie Wam pasował to Kuba Piotrowski. To było na początku albo w trakcie poprzedniego sezonu. To jest super chłopak, super charakter. Profil, który dokładnie nam pasuje i dzisiaj do nas trafia. To był zawodnik, którego Udinese obserwowało od dłuższego czasu. Nie był to temat, który pojawił się dopiero teraz. To był proces przygotowywany od dłuższego czasu – powiedział Przemysław Małecki w rozmowie z Kanałem Sportowym.

– Chcemy, żeby nasi środkowi pomocnicy byli wszechstronni, zdolni do rotacji i funkcjonowania nie tylko na jednej pozycji. Chcemy, żeby generowali odpowiednią aktywność pod względem biegania i dystansu. Kuba jest takim zawodnikiem, który męczy się, jak stoi. Oprócz tego ma odpowiednią jakość i jest bardzo inteligentny – dodał asystent Kosty Runjaicia w Udinese.

Udinese od poprzedniego sezonu jest prowadzone przez byłego trenera Legii Warszawa – Kostę Runjaicia. Pod wodzą niemieckiego szkoleniowca Zebrette zajęli 12. miejsce w Serie A. W nagrodę za dobrą pracę 54-latek otrzymał nowy dwuletni kontrakt.