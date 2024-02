Piłkarz Tottenhamu sfinalizował transfer do La Liga

Potwierdziły się czwartkowe spekulacje i Alejo Veliz zdołał sfinalizować rzutem na taśmę przenosiny do hiszpańskiej La Liga. Zawodnik angielskiego Tottenhamu spędzi najbliższe pół roku na wypożyczeniu w Sevilli.

IMAGO / Ashley Western Na zdjęciu: Alejo Veliz

Alejo Veliz trafił do La Liga w ramach wypożyczenia

Zawodnik ten nie mógł liczyć na regularną grę w Anglii

Argentyńczyk grał w Tottenhamie od lata ubiegłego roku

Talent z Argentyny trafił do La Liga

Argentyńczyk trafił do Tottenhamu latem 2023 roku, ale nie zdołał jak na razie przebić się do pierwszego składu. Znacznie większe szanse na regularną grę będzie miał teraz, gdy z szansy na pozyskanie go w ramach wypożyczenia skorzystała Sevilla.

20-latek ma spędzić w Andaluzji najbliższe pół roku i wrócić do Anglii po zakończeniu rozgrywek La Liga. Nie ma raczej mowy o transferze definitywnym, bo Tottenham nadal wiąże plany z tym zawodnikiem.

Łącznie w ośmiu występach dla Kogutów Veliz zdobył jednego gola. Miało to miejsce w grudniu w spotkaniu z Brighton.

