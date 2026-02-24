Pietuszewski poznał decyzję Porto! Gruchnęły przełomowe wieści

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski przedłuży kontrakt z FC Porto!

Oskar Pietuszewski w zimowym oknie transferowym przeniósł się z Jagiellonii Białystok do FC Porto. Portugalczycy zapłacili za młodzieżowego reprezentanta Polski około 10 milionów euro. 17-latek szybko zaaklimatyzował się w nowym klubie i od razu zaczął otrzymywać szanse w pierwszym zespole.

W niedzielnym meczu 23. kolejki portugalskiej ligi przeciwko Rio Ave FC (1:0) zanotował asystę przy zwycięskim trafieniu. Dziennikarze w Portugalii rozpływają się nad jego formą. Pietuszewski posiada obecnie kontrakt z Porto do czerwca 2029 roku. Jak ustalił Fakt.pl, latem Pietuszewski podpisze nową umowę.

Po sfinalizowaniu formalności Polak oficjalnie zwiąże się z portugalskim klubem kontraktem, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2031 roku. To wyraźny sygnał, że Porto wiąże z nim swoją przyszłość. Dotychczas Pietuszewski rozegrał pięć spotkań w barwach 30-krotnych mistrzów Portugalii, spędzając na boisku łącznie 176 minut.

Młody skrzydłowy szybko zdobywa uznanie zarówno w drużynie. Świetna forma 17-latka sprawia, że niewykluczone jest powołanie przez selekcjonera Jana Urbana na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski, która walczy o awans na tegoroczne mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku.