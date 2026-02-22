Pietuszewski odpalił turbo! Asysta i trzy punkty dla Porto [WIDEO]

Oskar Pietuszewski popisał się asystą po niesamowitym sprincie. To jego pierwszy udział przy bramce w barwach FC Porto. Smoki pokonały Rio Ave przed własną publicznością (1:0).

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski asystował! Porto z kompletem punktów

FC Porto umocniło się na pozycji lidera portugalskiej Ekstraklasy. W niedzielę wieczorem odnieśli kolejne zwycięstwo na ligowych boiskach. Tym razem komplet punktów zdobyli w starciu z Rio Ave przed własną publicznością. Jedynego gola w meczu strzelił Victor Froholdt. Od pierwszych minut na boisku mogliśmy oglądać dwóch reprezentantów Polski: Oskara Pietuszewskiego i Jana Bednarka.

Pierwsze minuty na Estadio do Dragao o dziwo nie były najlepsze w wykonaniu Porto. Goście postawili im trudne warunki. Wszystko zmieniło się za sprawą bramki, którą zdobył Victor Froholdt. Przy trafieniu Duńczyka asystę zaliczył Oskar Pietuszewski. Młodzieżowy reprezentant Polski popisał się niesamowitym sprintem, po czym zagrał futbolówkę w pole karne.

𝐀𝐒𝐘𝐒𝐓𝐀 𝐏𝐈𝐄𝐓𝐔𝐒𝐙𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! 🇵🇱🔥



Ale poszedł Oskar! ⚡ Odpalił turbo i był absolutnie nie do zatrzymania dla defensorów Rio Ave FC! 💨⚽ #PortuGOL pic.twitter.com/7q7RQYOMWl — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 22, 2026

Pietuszewski był bardzo blisko tego, żeby dołożyć jeszcze asystę drugiego stopnia. W 48. minucie Porto zdobyło drugą bramkę, ale finalnie trafienie Deniza Gula zostało anulowane ze względu na pozycję spaloną, na której znalazł się polski piłkarz. Wcześniej to on podawał do Gabriego Veigi, który podał do tureckiego napastnika.

W 66. minucie Pietuszewski zakończył swój udział w meczu. Jego miejsce na boisku zajął William Gomes. Drugi z reprezentantów naszego kraju Jan Bednarek rozegrał pełne dziewięćdziesiąt minut.

FC Porto 1:0 Rio Ave (22′ Froholdt)