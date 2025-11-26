Pietuszewski na radarze gigantów! Wielkie marki chcą Polaka

Oskar Pietuszewski to jeden z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia. Reprezentantem Polski do lat 21 interesują się wielkie kluby. Serwis Meczyki.pl zdradził, o jakie drużyny chodzi.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski przebiera w ofertach! W grze m.in. Chelsea i Arsenal

Oskar Pietuszewski to zaledwie 17-letni piłkarz, który robi nieprawdopodobną furorę nie tylko w polskim środowisku, ale również w europejskim. Nastolatek z Jagiellonii Białystok lada moment będzie przebierał w ofertach, gdy zdecyduje się na zagraniczny transfer. Zmiana klubu to tylko kwestia czasu. Medialne doniesienia sugerują, że dojdzie do niego latem przyszłego roku.

O tym, że o piłkarza zabiegają topowe kluby w Europie, świadczy fakt, że interesuje się nim m.in. Chelsea. Często łączy się go również z Anderlechtem. Niespełna miesiąc temu we Francji pisali także o potencjalnym transferze do Nantes FC.

Nowe kierunki dla Pietuszewskiego zdradził serwis Meczyki.pl. Ich zdaniem skrzydłowy przykuł uwagę takich drużyn jak Arsenal, Bologna, Lille, PSV i Ajax. Niemniej jednak klubów, które obserwują jego rozwój jest znacznie więcej.

Pietuszewski zbiera pozytywne recenzje nie tylko w Polsce. Nie tak dawno został wybrany do grona najlepszych piłkarzy do 18. roku życia wg. CIES, zajmując 4. miejsce na świecie. Przed nim byli tylko Gilberto Mora, Ibrahim Mbaye i Konstantinos Karetsas.

W barwach Jagiellonii zadebiutował w sezonie 2024/2025. Od tego czasu Pietuszewski wystąpił w 47 meczach, w których zdobył 4 gole i zanotował 3 asysty. We wrześniu debiutował także w kadrze U21, gdzie strzelił 4 bramki w 6 spotkaniach eliminacji Mistrzostw Europy.