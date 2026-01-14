Pierwszy transfer Papszuna w Legii. Prawie milion euro za bramkarza

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Hindrich w Legii Warszawa! Pierwszy transfer Papszuna

Legia Warszawa przebywa aktualnie w Hiszpanii, gdzie przygotowuje się do startu rundy wiosennej w PKO BP Ekstraklasie. Pion sportowy w międzyczasie pracuje nad wzmocnieniami. Wiadomo już, że pierwszym transferem Marka Papszuna będzie nowy bramkarz. Paweł Gołaszewski przekazał, że Otto Hindrich jest już w Hiszpanii.

O transferze Hindricha do Legii media piszą od jakiegoś czasu. Obecność 23-latka na Pólwyspie Iberyjskim świadczy o tym, że stołeczny klub doszedł do porozumienia z CFR Cluj w sprawie kwoty, za jaką Rumun zmieni otoczenie. Media piszą, że będzie to ok. 800 tysięcy euro. Niewykluczone, że oficjalne ogłoszenie nastąpi w najbliższych godzinach.

Hindrich to wychowanek CFR Cluj, w którym zadebiutował w 2020 roku. Łącznie uzbierał w klubie 78 spotkań, zachowując przy tym 30 razy czyste konto. Do Legii przychodzi, aby zastąpić Kacpra Tobiasza. Reprezentant Polski ma kontrakt z Wojskowymi do końca sezonu. Jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że golkiper ma na stole ofertę z Turcji, a dokładnie z Samsunsporu.

Papszun, który trafił do Legii w grudniu ma przed sobą trudne zadanie. Musi nie tylko odbudować zespół mentalnie, ale także uratować przed spadkiem. Po pierwszej części sezonu Wojskowi są w strefie spadkowej, zajmując przedostatnie 17. miejsce w tabeli. Niemniej jednak różnice punktowe są tak małe, że do lidera ligi tracą tylko 11 punktów.