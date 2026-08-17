Pierre-Emile Hojbjerg monitorowany przez włoskiego giganta

Pierre-Emile Hojbjerg jest łączony z opuszczeniem Olympique'u Marsylia. Jak dowiedział się Ekrem Konur, chrapkę na pozyskanie Duńczyka ma między innymi AC Milan.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pierre-Emile Hojbjerg

AC Milan obserwuje sytuację Pierre’a-Emile’a Hojbjerga

Pierre-Emile Hojbjerg podczas obecnego letniego okienka transferowego był poważnie łączony z przeprowadzką do Newcastle United, lecz transakcja ostatecznie nie dojdzie do skutku. 31-letni pomocnik odrzucił bowiem ofertę od angielskiego klubu. Nie oznacza to jednak, że Duńczyk na pewno pozostanie w Olympique’u Marsylia. Doświadczony zawodnik wciąż może tego lata zmienić otoczenie.

Z najnowszych informacji podanych przez Ekrema Konura wynika bowiem, iż chrapkę na sprowadzenie rutynowanego piłkarza ma również AC Milan. Mediolański potentat bacznie obserwuje sytuację Hojbjerga i jest gotowy złożyć za niego ofertę, jeśli zawodnik byłby zainteresowany przeprowadzką na San Siro. Klub z Lombardii może więc wkrótce podjąć konkretne działania w sprawie reprezentanta Danii.

Hojbjerg przywdziewa koszulkę ekipy Olimpijczyków od lipca 2024 roku. Najpierw trafił do francuskiej drużyny na zasadzie wypożyczenia z Tottenhamu Hotspur, a po roku został wykupiony za niespełna 15 milionów euro.

Ceniony pomocnik, który wcześniej występował również w Bayernie Monachium oraz Southampton, ma za sobą udany sezon. W 43 meczach zdobył pięć bramek i zanotował pięć asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a wartość rynkowa piłkarza wynosi 10-20 milionów euro.