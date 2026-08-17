Arsenal faworytem w walce o podpis snajpera z Bundesligi

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Christian Kofane coraz bliżej Arsenalu

Arsenal podczas obecnego letniego okienka transferowego dąży do pozyskania nowego napastnika. Kanonierzy planują bowiem rozstać się z Gabrielem Jesusem, dlatego będą potrzebowali jego następcy. W ostatnich dniach z przeprowadzką na Emirates Stadium byli łączeni między innymi Victor Osimhen oraz Julian Alvarez. Pozyskanie któregoś z tych zawodników może być jednak bardzo trudnym zadaniem.

Dlatego mistrzowie Premier League szukają alternatyw, a jedną z nich ma być Christian Kofane. Jak podaje Ekrem Konur, Arsenal znajduje się na czele wyścigu o pozyskanie 20-letniego kameruńskiego napastnika. Mikel Arteta niezwykle docenia jego umiejętności i widzi w nim zawodnika z dużym potencjałem. Pytanie tylko, czy Bayer Leverkusen wyrazi zgodę na sprzedaż młodego piłkarza już tego lata.

Christian Kofane trafił na BayArenę w lipcu 2025 roku za ponad pięć milionów euro z hiszpańskiego Albacete Balompie. W poprzednim sezonie rozegrał 44 spotkania, zdobył siedem bramek i zanotował dziewięć asyst. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 40 milionów euro, choć potencjalna transakcja może kosztować zdecydowanie więcej – nawet 70 milionów euro.