Kamil Piątkowski został oficjalnie wypożyczony z RB Salzburg do KAA Gent. O transferze reprezentanta Polski poinformował belgijski klub, gdzie defensor będzie grał do końca obecnego sezonu.

Kamil Piątkowski był w ostatnich dniach łączony z transferem do Leicester City oraz Feyenoordu Rotterdam. Ostatecznie, wbrew wcześniejszym doniesieniom, reprezentant Polski zdecydował się na transfer do Belgii, gdzie będzie reprezentował barwy KAA Gent.

– 22-letni Polak Kamil Piątkowski podpisał do końca bieżącego sezonu kontrakt z KAA Gent. Kamil jest zawodnikiem austriackiego Red Bull Salzburg i został wypożyczony do czerwca 2023 roku. Jest szybkim i mocnym prawonożnym środkowym obrońcą o dużej sile wyskoku. Kamil, nazywany „Pioną”, zagra z numerem 4 – napisał belgijski klub na swojej oficjalnej stronie internetowej informując o transferze polskiego obrońcy.

– Cieszymy się, że udało nam się przekonać Kamila do przybycia do Gandawy. To zawodnik, którego śledzimy z bliska od czasu jego pobytu w Polsce. Teraz, gdy mieliśmy szansę go pozyskać, nie wahaliśmy się. Kamil jest kompletnym obrońcą, silnym fizycznie, szybkim i z dobrze ułożoną nogą – mówił Samuel Cardenas, główny skaut KAA Gent.

W lutym 2021 roku Piątkowski podpisał pięcioletni kontrakt z Red Bull Salzburg, który od razu wypożyczył go z powrotem do Rakowa Częstochow, w barwach którego debiutował w PKO Ekstraklasie. Łącznie rozegrał tam 59 meczów zdobywając Puchar Polski.

Raków był ostatnim przeciwnikiem KAA Gent w rundzie barażowej Ligi Konferencyjnej UEFA w zeszłym sezonie. Piątkowski jednak już wtedy był zawodnikiem RB Salzburg i w tamtym spotkaniu nie wystąpił.

Piątkowski grał także w reprezentacji Polski. Zadebiutował 29 marca 2021 roku i na razie ma na swoim koncie 3 mecze międzypaństwowe.

