Piątkowski bez przyszłości w Salzburgu. Może trafić do Championship

Kamil Piątkowski i RB Salzburg to rozdział, który wydaje się być zamknięty. Reprezentant Polski niebawem ma zmienić klub. Według serwisu TEAMtalk interesuje się nim Sheffield United.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kamil Piątkowski

Kamil Piątkowski blisko transferu do Sheffield United

Kamil Piątkowski drugą część poprzedniego sezonu spędził w Turcji, gdzie pełnił rolę ważnego zawodnika w Kasimpasie. Po zakończeniu wypożyczenia klub z SuperLig nie zdecydował się na wykup środkowego obrońcy, więc 25-latek wrócił do Salzburga. W austriackim gigancie nie wiążą z nim przyszłości, więc wszystko wskazuje na to, że Polak ponownie zmieni otoczenie.

Na brak zainteresowania narzekać nie może, ponieważ jego angaż rozważają liczne europejskie kluby. W przeszłości pytały o niego drużyny z Serie A m.in. Udinese i Cagliari. W grę wchodzi również Hiszpania, a konkretnie Getafe oraz kilka zespołów w Anglii.

Z informacji portalu TEAMtalk wynika, że na wyspach stoper zwrócił uwagę Watfordu. Natomiast największe szanse na pozyskanie Piątkowskiego ma Sheffield United. Obecnie klub z Bramall Lane występuje na poziomie Championship, ale jeszcze w sezonie 2023-2024 rywalizował na najwyższym poziomie rozgrywkowym, czyli w Premier League. W poprzedniej kampanii byli blisko powrotu do elity, ale w finale baraży przegrali z Sunderlandem (1:2).

Piątkowski zebrał już trochę doświadczenia w różnych ligach w Europie. Od stycznia do czerwca 2023 roku w ramach wypożyczenia grał w Belgii dla KAA Gent. Z kolei rok później sześć miesięcy spędził na Półwyspie Iberyjskim, gdzie zakładał koszulkę Granady.

Z RB Salzburg jest związany od lipca 2021 roku, gdy klub z koncernu Red Bulla zapłacił za niego 6 milionów euro. Łącznie w barwach austriackiego zespołu rozegrał 57 spotkań, z czego aż 11 występów na poziomie Ligi Mistrzów.