Piast z awaryjnym transferem? Widzew może oddać bramkarza

Piast Gliwice potwierdził poważną kontuzję Frantiska Placha i może zdecydować się na transfer medyczny. Do wzięcia jest Maciej Kikolski z Widzewa Łódź - sugeruje portal "WidzewToMy".

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Maciej Kikolski

Widzew odda bramkarza do Piasta? Szansa na powrót do gry

Widzew Łódź w ciągu kilku miesięcy sprowadził trzech nowych bramkarzy. Przed sezonem wydawało się, że to Maciej Kikolski będzie numerem jeden między słupkami. Miał zastąpić Rafała Gikiewicza, ale nie zachwycił, więc klub szybko sięgnął po jeszcze jednego – Veljko Ilicia. Jego gra również pozostawiała wiele do życzenia. Łodzianie zimą pokusili się o gwiazdorski transfer, sprowadzając Bartłomieja Drągowskiego, obecnego reprezentanta Polski. To właśnie on od początku wiosny strzeże dostępu do bramki Widzewa.

Przeciwko Lechowi Poznań kontuzjowanego Drągowskiego zastąpił Ilić. To oznacza, że Kikolski jest dopiero numerem trzy w hierarchii. Być może regularnej gry doświadczy dopiero w innym zespole. Z tego względu jest łączony z przenosinami do Piasta Gliwice, który dopiero co ogłosił kontuzję Frantiska Placha. Brak jakościowego bramkarza może znacząco utrudnić walkę o utrzymanie w Ekstraklasie.

Piast może sprowadzić nowego bramkarza na mocy transferu medycznego. Portal „WidzewToMy” sugeruje, że kandydatem jest właśnie Kikolski, który w Widzewie przesiaduje tylko na ławce rezerwowych lub trybunach.

Kikolski w tym sezonie zagrał 10 razy i trzykrotnie zachowywał czyste konto. Widzew sprowadzał go z Legii, gdzie nawet nie zadebiutował. W minionej kampanii dobrze radził sobie na wypożyczeniu w Radomiaku Radom.