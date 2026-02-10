Efekt Myśliwca trwa. Piast dorzucił kolejny element układanki

Piast Gliwice od momentu, gdy stery nad drużyną przejął trener Daniel Myśliwiec, zaliczył ogromny progres. 10 lutego biuro prasowe klubu poinformowało natomiast o nowym transferze.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Ivan Lima został nowym zawodnikiem Piasta Gliwice

Piast Gliwice w ostatnim czasie oddalił się od strefy spadkowej, mogąc pochwalić się dorobkiem 26 punktów. Od momentu, gdy drużynę przejął trener Daniel Myśliwiec, Niebiesko-czerwoni imponują dobrą formą. Tymczasem przed starciem z Lechem Poznań klub ogłosił pozyskanie nowego zawodnika.

„Ivan Lima jest Niebiesko-Czerwony! 21-letni skrzydłowy dołącza do Piasta na zasadzie transferu definitywnego z Benfiki Lizbona! 37-krotny reprezentant portugalskiej młodzieżówki podpisał kontrakt do 2029 roku z opcją przedłużenia” – czytamy na oficjalnej stronie internetowej klubu z Gliwic.

Nowy nabytek Piasta w obecnej kampanii wystąpił dotychczas w 22 spotkaniach, w których zanotował trzy asysty. Piłkarz ostatnio występował głównie w rozgrywkach Liga Portugal 2. Ivan Lima o miejsce w składzie Piastunek może rywalizować między innymi z takimi zawodnikami jak Hugo Vallejo czy Jorge Félix.

Tymczasem już w najbliższy weekend Portugalczyk może zaliczyć debiut w nowej drużynie. Piast zmierzy się w niedzielę z Lechem Poznań. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30. Niebiesko-czerwoni mają nadzieję na drugie z rzędu zwycięstwo z Kolejorzem. Po raz ostatni obie drużyny mierzyły się na początku lutego tego roku. Wówczas górą byli gliwiczanie, wygrywając po trafieniu Andreasa Katsantonisa.