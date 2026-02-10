Efekt Myśliwca trwa. Piast dorzucił kolejny element układanki

16:41, 10. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Piast Gliwice

Piast Gliwice od momentu, gdy stery nad drużyną przejął trener Daniel Myśliwiec, zaliczył ogromny progres. 10 lutego biuro prasowe klubu poinformowało natomiast o nowym transferze.

Daniel Myśliwiec
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Ivan Lima został nowym zawodnikiem Piasta Gliwice

Piast Gliwice w ostatnim czasie oddalił się od strefy spadkowej, mogąc pochwalić się dorobkiem 26 punktów. Od momentu, gdy drużynę przejął trener Daniel Myśliwiec, Niebiesko-czerwoni imponują dobrą formą. Tymczasem przed starciem z Lechem Poznań klub ogłosił pozyskanie nowego zawodnika.

„Ivan Lima jest Niebiesko-Czerwony! 21-letni skrzydłowy dołącza do Piasta na zasadzie transferu definitywnego z Benfiki Lizbona! 37-krotny reprezentant portugalskiej młodzieżówki podpisał kontrakt do 2029 roku z opcją przedłużenia” – czytamy na oficjalnej stronie internetowej klubu z Gliwic.

Nowy nabytek Piasta w obecnej kampanii wystąpił dotychczas w 22 spotkaniach, w których zanotował trzy asysty. Piłkarz ostatnio występował głównie w rozgrywkach Liga Portugal 2. Ivan Lima o miejsce w składzie Piastunek może rywalizować między innymi z takimi zawodnikami jak Hugo Vallejo czy Jorge Félix.

Tymczasem już w najbliższy weekend Portugalczyk może zaliczyć debiut w nowej drużynie. Piast zmierzy się w niedzielę z Lechem Poznań. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30. Niebiesko-czerwoni mają nadzieję na drugie z rzędu zwycięstwo z Kolejorzem. Po raz ostatni obie drużyny mierzyły się na początku lutego tego roku. Wówczas górą byli gliwiczanie, wygrywając po trafieniu Andreasa Katsantonisa.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź