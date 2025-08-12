Piast sprowadza nowego skrzydłowego. Grał w młodzieżówce Realu Madryt

Piast Gliwice słabo rozpoczął nowy sezon. Dlatego też klub przeprowadzi kolejne transfery. Na testach medycznych w zespole jest Hugo Vallejo, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hugo Vallejo

Piast z ciekawym transferem prosto z Hiszpanii

Piast Gliwice bardzo słabo rozpoczął nowy sezon. Pod wodzą trenera Maxa Moldera zespół do tej pory uzbierał zero punktów, ale trzeba z drugiej strony pamiętać, że ekipa z Górnego Śląska rozegrała tylko dwa mecze. Niemniej obecna sytuacja z pewnością może nieco niepokoić już kibiców oraz wszystkich w klubie. Wydaje się, że niezbędne będą więc kolejne tego lata transfery.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, nowym piłkarzem Piastunków ma zostać niejaki Hugo Vallejo. Lewy skrzydłowy lub środkowy napastnik z Hiszpanii właśnie przechodzi testy medyczne przed transferem do klubu. Ma podpisać umowę na trzy sezony. W przeszłości ten 25-latek reprezentował m.in. barwy młodzieżowych zespołów Realu Madryt.

Hugo Vallejo w minionym sezonie rozegrał 28 spotkań oraz zdobył dwa gole i zanotował dwie asysty w barwach występującego na poziomie La Liga 2 zespołu SD Huesca. W sumie ten piłkarz na koncie ma 113 występów na tym poziomie rozgrywkowym i osiem goli, a także siedem asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia Vallejo na 500 tysięcy euro.

