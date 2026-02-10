Piast Gliwice pozyskał Portugalczyka. Wychowanek Benfiki Lizbona trafił do Ekstraklasy

PressFocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Ivan Lima związał się z Piastem Gliwice

Piast Gliwice rundę wiosenną rozpoczął od porażki z Górnikiem Zabrze (1:2) w śląskich derbach, jednak w kolejnych spotkaniach zaprezentował się znacznie lepiej. Następnie Piastunki ograli w zaległym meczu Lecha Poznań (1:0), a w miniony poniedziałek pokonali Wisłę Płock (1:0) po trafieniu Joao Felixa. Zespół prowadzony przez Daniela Myśliwca awansował tym samym na 10. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy.

We wtorek klub poinformował o sfinalizowaniu transferu Ivana Limy z Benfiki Lizbona. 21-letni skrzydłowy podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia. Portugalczyk od najmłodszych lat był regularnie powoływany do młodzieżowych reprezentacji swojego kraju. Łącznie rozegrał 37 meczów w kadrach U-17, U-18, U-19 oraz U-20.

W 2022 roku Lima wystąpił w mistrzostwach Europy do lat 17, a w 2025 roku rozpoczął treningi z pierwszą drużyną Benfiki. Pod okiem Jose Mourinho otrzymał szansę debiutu w seniorskim zespole, co tylko potwierdziło jego potencjał. Szkoleniowiec lizbońskiego klubu wysoko oceniał umiejętności młodego skrzydłowego, który teraz spróbuje swoich sił w PKO BP Ekstraklasie.

Piłkarze Piasta po dwóch zwycięstwach z rzędu zmierzą się ponownie z Kolejorzem w ramach 21. kolejki Ekstraklasy. Spotkanie zaplanowano na niedzielę (15 lutego) o godzinie 17:30.