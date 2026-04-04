Atletico Madryt dobije targu z Milanem? Chce wahadłowego

08:48, 4. kwietnia 2026 09:10, 4. kwietnia 2026
Źródło:  Ekrem Konur

Atletico Madryt rozważa złożenie oferty za lewego obrońcę Milanu, Pervisa Estupinana - donosi Ekrem Konur. Włoski klub wysłucha propozycji za ekwadorskiego defensora.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Pervis Estupinan na radarze Atletico Madryt

Atletico Madryt zapowiada dużą aktywność podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Hiszpański klub chce jeszcze bardziej wzmocnić swój skład, aby ponownie walczyć o trofea na wszystkich frontach. Jedną z pozycji, na których trener zespołu Los Colchoneros – Diego Simeone – planuje zwiększyć jakość, jest lewa obrona. W tym celu gigant ze stolicy Hiszpanii może zdecydować się na poszukiwania na rynku włoskim.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Atletico zainteresowało się bowiem wahadłowym Milanu – Pervisem Estupinanem. Według najnowszych doniesień wspomnianego dziennikarza włoski klub nie wyklucza sprzedaży swojego zawodnika nadchodzącego lata, zwłaszcza jeśli na stole pojawi się satysfakcjonująca propozycja.

Tym samym ewentualna przeprowadzka 28-letniego Ekwadorczyka do zespołu Los Rojiblancos wydaje się całkiem realnym scenariuszem na najbliższe miesiące. Przypomnijmy, że okno transferowe otworzy się 1 lipca i potrwa do 31 sierpnia.

Estupinan występuje w barwach drużyny Rossonerich od lipca 2025 roku, kiedy to trafił na San Siro za 17 milionów euro z Brighton & Hove Albion. W obecnym sezonie rozegrał 19 spotkań, zdobył 1 bramkę i zanotował 1 asystę. W Mediolanie liczono jednak na więcej ze strony reprezentanta Ekwadoru, dlatego jego odejście jest coraz bardziej prawdopodobne. Wartość rynkowa bocznego defensora szacowana jest na mniej więcej 15 milionów euro.