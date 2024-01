Florentino Perez po ostatnim gwizdku w finale Superpucharu Hiszpanii został zapytany przez dziennikarzy o potencjalny transfer Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Odpowiedź sternika Królewskich była wymijająca.

Kylian Mbappe latem na zasadzie wolnego transferu może trafić do Realu Madryt

Dziennikarze o ewentualny transfer Francuza zapytali Florentino Pereza

Prezes Królewskich nie chciał jednak rozmawiać na ten temat

Florentino Perez z krótkim przekazem ws. Kyliana Mbappe

Real Madryt rozegrał kapitalne zawody w finale Superpucharu Hiszpanii pokonując Barcelonę aż 4:1. Dziennikarze po ostatnim gwizdku zdołali namówić Florentino Pereza na krótki wywiad. Oczywiście nie mogło zabraknąć pytania dotyczącego Kyliana Mbappe.

Sternik Królewskich nie chciał jednak komentować tej sprawy i odpowiedział wymijająco. Przypomnijmy, że gwiazda PSG jest poważnie łączona z darmową przeprowadzką na Santiago Bernabeu podczas letniego okienka transferowego.

– Kylian Mbappe trafi do Realu Madryt? To nie jest odpowiedni dzień na komentowanie tego tematu. Kibice są dumni i doceniają naszych zawodników. To czas na wspólne świętowanie kolejnego sukcesu – powiedział Florentino Perez, cytowany przez Fabrizio Romano.