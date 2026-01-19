fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Florentino Perez

Real na pewno go sprowadzi. Perez nie ma wątpliwości

Real Madryt kilka dni temu przeszedł poważne zawirowania. Po porażce z Barceloną w Superpucharze Hiszpanii posadę stracił Xabi Alonso, a zastąpił go Alvaro Arbeloa. Debiut nowego trenera przebiegł fatalnie, bowiem Królewscy polegli w starciu z drugoligowcem i pożegnali się z Pucharem Króla. Ma natomiast na koncie zwycięstwo w lidze. Przewiduje się, że Arbeloa pozostanie na ławce trenerskiej do końca sezonu, a jego dalsze losy będą bezpośrednio uzależnione od osiąganych wyników.

Drużyna ma braki kadrowe i swoje potrzeby, ale Real Madryt nie zamierza zmieniać strategii i pozostanie bierny podczas zimowego okienka. Arbeloa będzie musiał więc wykrzesać maksimum z zawodników, których teraz ma do dyspozycji. Klub planuje również wzmocnienia przy okazji lata. „Defensa Central” ujawnia nastawienie Florentino Pereza. Miał już poinformować swoich współpracowników, że pierwszym transferem w 2026 roku będzie wykup Nico Paza z Como.

Dogadując jego odejście Real zapewnił sobie możliwość odkupu za 10 milionów euro. Paz ma za sobą świetny czas i jest wyceniany na zdecydowanie więcej, ale to hiszpański gigant ma pierwszeństwo. Z opcji na pewno skorzysta latem, więc Argentyńczyk wróci na Santiago Bernabeu, gdzie będzie już na stałe przypisany do pierwszej drużyny.