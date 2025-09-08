Perez dostał prośbę od Alonso. Real Madryt szuka wzmocnień

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso poprosił o dwa transfery. Co na to Real Madryt?

Real Madryt dość wcześnie rozpoczął letnie okno transferowe, ponieważ już przed Klubowymi Mistrzostwami Świata do zespołu dołączyło dwóch nowych zawodników. Na turnieju w USA w barwach hiszpańskiego giganta mogliśmy oglądać Trenta Alexandra-Arnolda i Deana Huijsena. Później do 15-krotnego triumfatora Ligi Mistrzów dołączyli jeszcze Alvaro Carreras i Franco Mastantuono.

W trzech transakcjach kluczową rolę odegrał Xabi Alonso. Nowy szkoleniowiec Realu naciskał na sprowadzenie Carrerasa, Huijsena i Mastantuono. Okazuje się, że mimo szerokiej i mocnej kadry pierwszego zespołu 43-latek wciąż liczy na wzmocnienia.

Z informacji, które podał Mario Cortagena z serwisu The Athletic wynika, że Alonso poprosił o dwóch nowych zawodników przy najbliższej okazji. Jeden z nich ma zależeć od przyszłości Rodrygo, ponieważ Brazylijczyk wciąż nie może być pewny przyszłości w klubie.

Niewykluczone, że jeden z nowych zawodników, o których prosi Alonso to środkowy pomocnik. Latem hiszpańska prasa dużo pisała na temat potencjalnego transferu do środka pola. W drugiej linii brakuje nieco głębi składu, przez co z klubem łączony był m.in. Enzo Fernandez, Vitinha czy Rodri. Warto dodać, że Królewscy są także zainteresowani podpisaniem kontraktu z Ibrahimą Konate, któremu wygasa umowa z Liverpoolem. Na kolejne ruchy Los Blancos trzeba jednak poczekać przynajmniej do stycznia.