Konate przebiera w ofertach. Nie tylko Real Madryt

Ibrahima Konate wciąż nie zdecydował, gdzie zagra w następnym sezonie. O obrońcę mocno zabiega Real Madryt. Jak poinformował Fabrizio Romano na podpisanie kontraktu namawia go także Liverpool.

Liverpool prowadzi rozmowy z Konate ws. nowego kontraktu

Liverpool przez większą część poprzedniego sezonu nie był w stanie rozwiązać problemu, jakim były wygasające umowy trzech kluczowych zawodników. Mohamed Salah, Virgil Van Dijk i Trent Alexander-Arnold długo zwlekali z podjęciem decyzji. Ostatecznie pobyt na Anfield Road przedłużyło tylko dwóch wcześniej wspomnianych piłkarzy. Z kolei reprezentant Anglii wybrał ofertę Realu Madryt.

Królewscy ponownie chcą zabrać The Reds zawodnika, któremu wygasa kontrakt. Nie jest tajemnicą, że Ibrahima Konate to cel transferowy Realu Madryt na lato przyszłego roku. Francuz jest świadomy zainteresowania 15-krotnego triumfatora Ligi Mistrzów, co wpływa na brak porozumienia z Liverpoolem ws. przedłużenia wygasającej w czerwcu umowy.

Przedstawiciele mistrza Anglii nie chcą dopuścić do sytuacji, gdzie rok po roku tracą w podobny sposób jednego z liderów. Dlatego też cały czas są w kontakcie z piłkarzem oraz jego agentem, aby znaleźć porozumienie ws. nowego kontraktu. Póki co nie wiadomo, jaką decyzję podejmie Konate, ale niewykluczone, że kibiców czeka podobna saga transferowa jak kilka miesięcy temu z udziałem m.in. Van Dijka.

Konate jest związany z Liverpoolem od lipca 2021 roku. Do Anglii trafił z Lipska za 40 milionów euro. Łącznie zagrał w klubie 136 spotkań, w których zdobył 5 bramek. Oprócz triumfu w Premier League ma na swoim koncie Puchar Anglii, Tarczę Wspólnoty i Carabao Cup.