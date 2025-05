Pedro Porro rozchwytywany. Tottenham Hotspur oczekuje fortuny

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Pedro Porro

Tottenham wycenił Pedro Porro na ponad 60 mln euro

W ostatnich miesiącach nazwisko Pedro Porro pojawiało się w mediach w kontekście przeprowadzki do takich gigantów jak Manchester City, Real Madryt, FC Barcelona oraz Bayern Monachium. Tottenham Hotspur zdaje sobie sprawę, że ciężko będzie mu zatrzymać prawego obrońcę na dłużej, dlatego dokonał już wyceny swojego zawodnika. Jak poinformował brytyjski serwis „CaughtOffside.com”, londyński klub oczekuje propozycji opiewającej na 60-65 milionów euro, by wyrazić zgodę na sprzedaż 25-letniego Hiszpana.

Sam piłkarz najprawdopodobniej będzie dążył do zmiany otoczenia, gdy tylko otworzy się najbliższe letnie okienko transferowe. Boczny defensor chce bowiem zrobić krok naprzód w swojej karierze, dołączając do zespołu z absolutnego topu. Wygląda na to, że największe szanse na ściągnięcie Pedro Porro ma wyżej wspomniany Manchester City, w którego akademii zawodnik szkolił się w przeszłości. Drużynie prowadzonej przez Pepa Guardiolę potrzebny jest nowy wahadłowy po tym, jak Kyle Walker przeprowadził się do Milanu.

Pedro Porro z powodzeniem występuje w barwach Tottenhamu Hotspur od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się do ekipy z północnego Londynu ze Sportingu Lizbona. Na początku sześciokrotny reprezentant Hiszpanii grał dla drużyny Kogutów na podstawie wypożyczenia, a kilka miesięcy później został wykupiony za 45 milionów euro. W trwającym sezonie prawy obrońca rozegrał 49 spotkań, zdobył 4 bramki i zaliczył 9 asyst. Kontrakt bocznego defensora z angielskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.