GKS Tychy przejął zawodnika od Wieczystej. Oficjalny komunikat

GKS Tychy pochwalił się zakontraktowaniem nowego zawodnika. Do zespołu Łukasza Piszczka przeprowadził się Paweł Łysiak, który do tej pory grał w Wieczystej Kraków.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Paweł Łysiak przeszedł do GKS-u Tychy

GKS Tychy poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Pawła Łysiaka z Wieczystej Kraków. 29-letni zawodnik, najlepiej czujący się w roli ofensywnego pomocnika, podpisał kontrakt obowiązujący do połowy 2028 roku, stając się nowym ogniwem w ekipie Trójkolorowych.

Tym samym Łysiak zmienił klub w ramach 1. Ligi – przeszedł z szóstej drużyny tabeli do zespołu zajmującego obecnie szesnaste miejsce w stawce. Teoretycznie może to oznaczać sportowy regres, jednak druga część sezonu powinna wyglądać lepiej dla GKS-u Tychy.

Przypomnijmy, że niedawno na stanowisku trenera został zatrudniony Łukasz Piszczek, w którego sztabie szkoleniowym tyscy kibice pokładają spore nadzieje. Ponadto kilka dni temu na Stadion Miejski w Tychach trafił również solidny środkowy obrońca – Igor Łasicki.

𝐍𝐨𝐰𝐲𝐦 𝐳𝐚𝐰𝐨𝐝𝐧𝐢𝐤𝐢𝐞𝐦 🟢⚫️🔴 został Paweł Łysiak.✍️



👤𝐎𝐟𝐞𝐧𝐬𝐲𝐰𝐧𝐲 𝐩𝐨𝐦𝐨𝐜𝐧𝐢𝐤, który w ostatnich sezonach regularnie potwierdzał swoje umiejętności 𝐠𝐨𝐥𝐚𝐦𝐢 i 𝗮𝘀𝘆𝘀𝘁𝗮𝗺𝗶, związał się z naszym klubem umową obowiązującą do 𝟑𝟎 𝐜𝐳𝐞𝐫𝐰𝐜𝐚… pic.twitter.com/eShxQLgrdV — Klub Piłkarski GKS Tychy (@KP_GKSTychy) December 12, 2025

Paweł Łysiak występował w barwach Wieczystej Kraków od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się do stolicy Małopolski za darmo z Kotwicy Kołobrzeg. W swoim piłkarskim CV posiada także takie kluby jak Bałtyk Koszalin, Korona Kielce czy Gwardia Koszalin. Mierzący 180 centymetrów pomocnik w aktualnej kampanii rozegrał 19 spotkań, zdobył 5 bramek i zanotował 2 asysty, prezentując skuteczność, która może przydać się jego nowej drużynie.