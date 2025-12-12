GKS Tychy przejął zawodnika od Wieczystej. Oficjalny komunikat

Paweł Łysiak przeszedł do GKS-u Tychy
GKS Tychy poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Pawła Łysiaka z Wieczystej Kraków. 29-letni zawodnik, najlepiej czujący się w roli ofensywnego pomocnika, podpisał kontrakt obowiązujący do połowy 2028 roku, stając się nowym ogniwem w ekipie Trójkolorowych.
Tym samym Łysiak zmienił klub w ramach 1. Ligi – przeszedł z szóstej drużyny tabeli do zespołu zajmującego obecnie szesnaste miejsce w stawce. Teoretycznie może to oznaczać sportowy regres, jednak druga część sezonu powinna wyglądać lepiej dla GKS-u Tychy.
Przypomnijmy, że niedawno na stanowisku trenera został zatrudniony Łukasz Piszczek, w którego sztabie szkoleniowym tyscy kibice pokładają spore nadzieje. Ponadto kilka dni temu na Stadion Miejski w Tychach trafił również solidny środkowy obrońca – Igor Łasicki.
Paweł Łysiak występował w barwach Wieczystej Kraków od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się do stolicy Małopolski za darmo z Kotwicy Kołobrzeg. W swoim piłkarskim CV posiada także takie kluby jak Bałtyk Koszalin, Korona Kielce czy Gwardia Koszalin. Mierzący 180 centymetrów pomocnik w aktualnej kampanii rozegrał 19 spotkań, zdobył 5 bramek i zanotował 2 asysty, prezentując skuteczność, która może przydać się jego nowej drużynie.