Dybala odejdzie z Romy? W grę wchodzi zaskakujący kierunek

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Flamengo zainteresowane Paulo Dybalą

Paulo Dybala ma ważny kontrakt z Romą jedynie do 30 czerwca 2026 roku, co oznacza, że już najbliższego lata 31-letni napastnik może być dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu, czyli bez kwoty odstępnego. Choć obie strony prowadzą rozmowy na temat przedłużenia współpracy, to jak dotąd nie udało się osiągnąć porozumienia. Władze stołecznego klubu wciąż liczą na zatrzymanie swojej gwiazdy, aczkolwiek rosnące zainteresowanie Dybalą ze strony zagranicznych drużyn może skomplikować negocjacje.

Jak poinformował w mediach społecznościowych znany dziennikarz Ekrem Konur, niepewną sytuację kontraktową snajpera zamierza wykorzystać Flamengo. Brazylijski gigant ma być gotowy zaoferować Dybali trzyletni kontrakt w formule „dwa plus jeden”. 40-krotny reprezentant Argentyny ma poważnie rozważać propozycję z Ameryki Południowej, zwłaszcza że finansowo mogłaby ona przewyższać jego obecne zarobki na Stadio Olimpico. Dla Flamengo bez wątpienia byłoby to duże wzmocnienie i zarazem prestiżowy transfer.

Paulo Dybala od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy swojego pokolenia. Karierę rozpoczął w macierzystym klubie – Instituto Cordoba, a do Europy trafił w 2012 roku, podpisując kontrakt z Palermo. Trzy lata później przeniósł się do Juventusu, z którym zdobył pięć tytułów mistrza Włoch i dotarł do finału Ligi Mistrzów. Od lata 2022 roku reprezentuje barwy Romy, gdzie jest kluczową postacią formacji ofensywnej. Atakujący w koszulce zespołu Giallorossich rozegrał łącznie 118 meczów, zdobył 42 bramki oraz zaliczył 22 asysty.