Pau Victor odejdzie z Barcelony podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. 23-letni napastnik zapewne zostanie wypożyczony do innego klubu La Ligi, gdzie będzie mógł liczyć na regularne występy - dowiedział się Ekrem Konur.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Pau Victor powędruje na wypożyczenie. To już przesądzone

Pau Victor nie ma szans na regularne występy w Barcelonie, gdzie o miejsce w podstawowym składzie musi rywalizować z takimi gwiazdami jak Robert Lewandowski oraz Ferran Torres. Wszystko wskazuje na to, że 23-letni napastnik odejdzie z drużyny Blaugrany, kiedy tylko otworzy się najbliższe letnie okienko transferowe. Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, młody snajper zmieni otoczenie i najprawdopodobniej zostanie wypożyczony do innego klubu La Ligi.

Zdaniem tureckiego dziennikarza wiele zespołów z hiszpańskiej ekstraklasy wyraziło zainteresowanie sprowadzeniem Pau Victora, który w nowej ekipie będzie liczył na pierwszoplanową rolę. W przeszłości mierzący 184 centymetry atakujący był łączony z Realem Betis, więc niewykluczone, że andaluzyjski klub ponownie zwróci uwagę na bardzo utalentowanego Hiszpana. W grę wchodzi wypożyczenie z opcją transferu definitywnego, ale co warto podkreślić, FC Barcelona chce zachować prawo odkupu.

„Hansi Flick jest honorowym Polakiem” [WIDEO]

Pau Victor przywdziewa koszulkę katalońskiego giganta od sierpnia 2023 roku, gdy przeprowadził się na Camp Nou z Girony. Na początku zdolny napastnik grał w Barcelonie na podstawie wypożyczenia, a przed sezonem 2024/2025 został wykupiony za niespełna 3 miliony euro. Choć perspektywiczny snajper przychodził do drużyny Blaugrany z myślą o występach głównie w rezerwach, to błyskawicznie udało mu się awansować do pierwszego zespołu, dla którego rozegrał łącznie 27 meczów, zdobył 2 bramki i zanotował 1 asystę.