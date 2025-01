Patryk Peda może zmienić klub we Włoszech. Dziennikarz ujawnił wieści

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay i Patryk Peda

Patryk Peda może trafić do Juve Stabia

Michał Probierz sensacyjnie powołał Patryka Pedę w październiku 2023 roku do reprezentacji Polski. Wówczas zawodnik występował w SPAL. Środkowy obrońca nie zdołał jednak na dłużej utrzymać miejsce w kadrze i jego licznik zatrzymał się na trzech występach. 22-latek od lipca ubiegłego roku pozostaje graczem Palermo.

Peda jest rozczarowany drugoplanową rolę we włoskim klubie. Wiele wskazuje na to, że zimowe okno transferowe przyniesie kolejną zmianę otoczenia. Jak informuje Gianluca Di Marzio, Polak znalazł się na radarze Juve Stabia, które poszukuje wzmocnień defensywy.

Dla Pedy transfer do klubu z Serie B mógłby być szansą na regularną grę i odbudowanie formy. Juve Stabia aktualnie zajmuje 6. miejsce na drugim poziomie rozgrywkowym we Włoszech. Zespół znalazł się w kryzysie na przełomie roku, notując serię czterech meczów ligowych bez zwycięstwa. Peda w grudniu był powiązany z transferem do włoskiej Foggii, która walczy o utrzymanie w Serie C. Dodajmy, że stoper na stałe przeprowadził się na Półwysep Apeniński w 2019 roku z akademii Legii Warszawa.