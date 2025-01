Patryk Peda rozstał się z Palermo. Został we Włoszech

Patryk Peda został wypożyczony z Palermo do Juve Stabia. Tym samym 22-letni stoper będzie kontynuował grę na boiskach Serie B. Jego nowy klub znajduje się w czołówce ligowej tabeli, więc perspektywiczny zawodnik nie zaliczył większego regresu.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Patryk Peda

Oficjalnie: Juve Stabia zaprezentowało Patryka Pedę

S.S. Juve Stabia 1907 poinformowało za pośrednictwem mediów społecznościowych o sprowadzeniu Patryka Pedy. Środkowy obrońca dołączył do włoskiego klubu na zasadzie wypożyczenia z Palermo. 22-latek związał się drugoligowym zespołem kontraktem obowiązującym do końca sezonu, a w umowie najprawdopodobniej znalazła się opcja wykupu. Tym samym trzykrotny reprezentant Polski pozostanie na drugim poziomie rozgrywkowym we Włoszech.

Jego nowa ekipa zajmuje 6. miejsce w tabeli Serie B i ma na swoim koncie 30 punktów, czyli tyle samo oczek, ile zainkasowało Palermo. Obie drużyny liczą się więc w walce o awans na najwyższy poziom rozgrywkowy, co oznacza, że perspektywiczny defensor nie zaliczył większego regresu. Patryk Peda był zdecydowany na zmianę otoczenia, ponieważ pełnił rolę rezerwowego w zespole Rosanero. Jego bilans w obecnej kampanii to tylko 3 spotkania (łącznie 130 minut).

W mediach pojawiały się informacje, że młody obrońca może wrócić do Polski i podpisać kontrakt z jednym z klubów PKO BP Ekstraklasy, ale piłkarz ostatecznie podjął decyzję o pozostaniu na Półwyspie Apenińskim. Patryk Peda w przeszłości przywdziewał koszulkę również SPAL-u Ferrara, a pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Legii Warszawa.