Wieteska może zmienić klub we Włoszech. Latem odmówił transferu

Mateusz Wieteska może zmienić klub we Włoszech. Obrońca Cagliari ponownie znalazł się w orbicie zainteresowań Palermo. Polak latem odmówił przeprowadzki do klubu z Serie B - informuje Tuttosport.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Wieteska

Wieteska ponownie w kręgu zainteresowań Palermo

Mateusz Wieteska jeszcze w poprzednim sezonie mógł liczyć na regularną grę w barwach Cagliari Calcio. Niestety sytuacja polskiego obrońcy zmieniła się diametralnie wraz z przyjściem nowego szkoleniowca. Davide Nicola, który zastąpił na stanowisku szkoleniowca Claudio Ranieriego rzadko stawia na byłego piłkarza Legii Warszawa.

W aktualnych rozgrywkach Wieteska pojawił się na boisku tylko 7 razy, zbierając przy tym łącznie 361 minut. Ze względu na brak regularnej gry na Półwyspie Apenińskim pojawiły się informacje o ewentualnej zmianie klubu. 27-latek był blisko odejścia z Cagliari już w trakcie letniego okna transferowego. Sprowadzeniem obrońcy zainteresowane było Palermo z Serie B. Przeprowadzki na Sycylię odmówił jednak sam piłkarz, decydując się na pozostanie w obecnym klubie.

Najnowsze wieści dziennika Tuttosport sugerują, że temat przejścia Wieteski do Palermo ponownie wrócił na wokandę. Drugoligowiec raz jeszcze próbuje przekonać Polaka do zmiany klubu, aby pomógł im w walce o awans do Serie A.

Palermo na chwilę obecną zajmują 8. miejsce w Serie B, które gwarantuje grę w barażach o awans do wyższej ligi. Ekipa z Sycylii ma na swoim koncie 27 punktów po 21. kolejkach.

Z kolei obecna drużyna Wieteski, czyli Cagliari walczy o utrzymanie w Serie A. Po 20. kolejkach podopieczni Davide Nicoli zajmują 18. miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów.