Motor Lublin ma nowego bramkarza. Ostatnio grał w trzeciej lidze

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Stolarski - trener Motoru Lublin

Oficjalnie: Patryk Kukulski wzmocnił szeregi Motoru Lublin

Motor Lublin jest bardzo aktywny na rynku transferowym i pochwalił się w mediach społecznościowych sfinalizowaniem kolejnego wzmocnienia składu. Szeregi ekipy Żółto-Biało-Niebieskich zasilił bowiem Patryk Kukulski, który przeszedł do ekstraklasowego klubu na podstawie wolnego transferu. 21-letniemu bramkarzowi wygasł kontrakt z Karkonoszami Jelenia Góra, dlatego mógł on zmienić otoczenie bez kwoty odstępnego. Z nowym pracodawcą związał się dwuletnią umową, ważną do połowy 2027 roku.

Mierzący 195 centymetrów golkiper swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Concordii Piotrków Trybunalski. Następnymi przystankami w jego karierze były następujące kluby: GKS Katowice, Gwarek Tarnowskie Góry, Olimpia Grudziądz oraz wspomniane wyżej Karkonosze Jelenia Góra, z którymi w ostatnim sezonie rywalizował w Betclic 3. Lidze. Patryk Kukulski jest dziewiątym letnim nabytkiem Motoru Lublin. Wcześniej do ekipy Mateusza Stolarskiego trafili między innymi Karol Czubak czy Renat Dadashov.

Patryk Kukulski dołącza do Motoru Lublin! 🧤



SZCZEGÓŁY 🔗 https://t.co/C8Tsta0HzN



Powodzenia, Patryk! 🫡 pic.twitter.com/cW3hMP9m2h — Motor Lublin (@MotorLublin) July 15, 2025

– Patryk Kukulski spędził z nami prawie cały okres przygotowawczy i wystąpił w dwóch sparingach. Cechują go dobre warunki fizyczne, świetna motoryka oraz znakomity refleks. Widzimy, iż ma potencjał, żeby mocno się rozwinąć w naszym klubie – mówi Paweł Golański, który pełni funkcję dyrektora sportowego.

– Bardzo się cieszę, że mogę dołączyć do Motoru Lublin. To dla mnie ważny krok i duża szansa na rozwój. Przyszedłem tutaj ciężko pracować, uczyć się od starszych kolegów oraz dawać z siebie wszystko dla tego zespołu – przyznał Patryk Kukulski, cytowany przez oficjalną stronę internetową ekstraklasowego klubu.