Papszun w Norwich to nie plotka! Nowe informacje ws. trenera Rakowa

Marek Papszun może opuścić Raków Częstochowa. Doniesienia o potencjalnej pracy w Norwich to nie tylko plotki. Kamil Głębocki z serwisu nawylot.tv przekazał, że Anglicy są zainteresowani zatrudnieniem trenera.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Norwich jest zainteresowane zatrudnieniem Marka Papszuna

Marek Papszun w końcu zrealizuje marzenie o pracy w zagranicznym klubie? Wszystko wskazuje na to, że niebawem może mieć taką możliwość. Niedawno media obiegła zaskakująca informacja, że trener Rakowa Częstochowa jest w gronie kandydatów do przejęcia Norwich. O ile wcześniej temat był traktowany z przymrużeniem oka, tak teraz okazuje się, że nie była to tylko medialna plotka.

Nowe wieści w tej sprawie przekazał Kamil Głębocki z portalu Nawylot.tv. Jego zdaniem Norwich rzeczywiście jest zainteresowane zatrudnieniem Marka Papszuna. Natomiast jeszcze nikt z Anglii nie skontaktował się oficjalnie z Rakowem czy samym trenerem.

Co ciekawe Papszun jest jednym z faworytów do pracy w klubie. Bukmacherzy dają mu 20% szans na zatrudnienie. Więcej od niego ma tylko trzech szkoleniowców: Gary O’Neil (31% szans), Daniel Farke (27% szans) i Russell Martin (22% szans).

Obecny kontrakt Papszuna z Rakowem wygasa w czerwcu 2026 roku. Warto dodać, że podpisując umowę z klubem, zagwarantował sobie możliwość odejścia do reprezentacji Polski lub atrakcyjnego klubu za granicą. Natomiast spełnione muszą zostać ściśle określone warunki.

Źródło dodaje, że jeśli trener zdecyduje się odejść, to w pierwszej kolejności poinformowany zostanie o tym właściciel – Michał Świerczewski. Ponadto wśród potencjalnych następców Papszuna wskazano członka sztabu szkoleniowego – Dawida Kroczka.