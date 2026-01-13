Papszun skreślił tego piłkarza Legii. Interesują się nim trzy kluby

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Stojanović na wylocie z Legii! Chcą go kluby z Turcji i Włoch

Legia Warszawa w letnim oknie transferowym sprowadziła na zasadzie wolnego transferu doświadczonego obrońcę z Serie A. Kontrakt z klubem podpisał Petar Stojanović, czyli były piłkarz takich drużyn jak Empoli, Salernitana czy Sampdoria. W pierwszej części sezonu Słoweniec nie był kluczowym zawodnikiem. Łącznie rozegrał 25 spotkań, ale uzbierał tylko 1165 z 2250 możliwych minut.

Niedawno w klubie został zatrudniony Marek Papszun, który układa drużynę według własnego pomysłu. Z informacji serwisu Sportklub.n1info.si wynika, że Stojanović nie znajduje się w planach nowego szkoleniowca, więc zimą może zmienić otoczenie.

Na brak zainteresowania z pewnością nie może narzekać. Stojanović przykuł uwagę aż trzech zagranicznych klubów. Wśród nich jest jeden zespół z Turcji – Kayserispor oraz dwie drużyny z Włoch, których nazw nie ujawniono. 30-latek to jeden z dwóch zawodników, których nie widzi w swoich planach Marek Papszun. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że zgodę na odejście dostanie Claude Goncalves.

Wojskowi aktualnie przebywają na zgrupowaniu w Hiszpanii, gdzie przygotowują się do rundy wiosennej. Marek Papszun ma przed sobą trudne zadanie, ponieważ Legia Warszawa zajmuje dopiero 17. miejsce w tabeli, czyli jest zagrożona spadkiem. Drugą rundę w Ekstraklasie rozpoczną od spotkania z domowego meczu z Koroną Kielce (1 lutego).