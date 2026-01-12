Papszun go nie chce. Może szukać nowego klubu

Marek Papszun dał jasno do zrozumienia, że Claude Goncales nie może liczyć na regularną grę. Legia Warszawa pozwoli Portugalczykowi na zmianę barw, co potwierdza Piotr Kamieniecki z TVP Sport.

Wojciech Dobrzyński/ Legionisci.com/ PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun (Legia Warszawa - Puskas Akademia FC)

Papszun skreślił pomocnika

Kolejny zawodnik skreślony przez nowego trenera? Claude Goncalves podzieli los Noaha Weisshaupta – Marek Papszun nie zamierza korzystać z jego usług. Pomocnik jest związany z Legią Warszawa kontraktem ważnym do 30 czerwca 2027 roku, ale może odejść już teraz. Te informacje zdradza Piotr Kamieniecki z TVP Sport.

Claude Goncalves przeniósł się do Ekstraklasy w lecie 2024 roku. Od tamtej pory wychowanek AC Ajaccio zanotował 45 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zapisał na swoim koncie cztery asysty. W poprzednim sezonie Portugalczyk zaliczył 32 mecze. Natomiast w bieżących rozgrywkach rozegrał tylko 13 pojedynków. Na murawie spędził zaledwie nieco ponad 650 minut.

Papszun jasno zakomunikował 31-latkowi, że ten nie znajduje się w jego planach na drugą część ligowych zmagań. Był młodzieżowy reprezentant Portugalii poniedziałkowy sparing z Puskas Academy oglądał z perspektywy trybun. W letnim okienku Legia miała otrzymać za niego ofertę od ekipy, w której aktualnie występuje Polak.