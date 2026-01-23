Papszun chce go zatrzymać. Niedawno był na wylocie z Legii

Radovan Pankov do niedawna był na wylocie z Legii Warszawa. Jego przyszłość zmieniła się wraz z przyjściem Marka Papszuna. Jak donosi Fakt obrońca ma zostać w klubie i przedłużyć umowę.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Pankov zostanie w Legii Warszawa. Miał odejść, ale Papszun na niego liczy

Legia Warszawa zakończyła zgrupowanie w Hiszpanii i wróci do Polski w sobotę (24 stycznia). Tydzień później Marek Papszun oficjalnie zadebiutuje w roli trenera, ponieważ Wojskowi zmierzą się w Ekstraklasie z Koroną Kielce. W trakcie obozu wyklarowały się przede wszystkim kwestię związane z wyjściową jedenastką, a także przyszłość kilku zawodników, w tym tych, którym wygasa kontrakt.

Jeszcze do niedawna można było przypuszczać, że po zakończeniu sezonu z klubem pożegna się Radovan Pankov. Fakt informował jakiś czas temu, że Serb aktywnie szuka nowego pracodawcy. Zarówno on, jak i Legia nie chcieli przedłużać umowy. Wszystko zmieniło się za sprawą zatrudnienia Marka Papszuna. U nowego szkoleniowca 30-latek był ważną częścią składu podczas sparingów.

Najnowsze doniesienia Faktu sugerują, że Pankov na pewno wypełni kontrakt. Co więcej, stołeczny klub za namową Papszuna ma naciskać na przedłużenie umowy. Doniesienia potwierdził dyrektor sportowy Legii – Michał Żewłakow.

Pankov trafił do Warszawy z Crveny Zvezdy w lipcu 2023 roku na zasadzie wolnego transferu. Łącznie wystąpił w 87 meczach, w których zdobył 4 gole i zanotował 6 asyst. Na swoim koncie ma m.in. triumf w Pucharze Polski w sezonie 2024/2025.