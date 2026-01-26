Palmer chce zmienić klub! Zostawi Chelsea dla innego giganta

21:22, 26. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  The Sun

Chelsea może stracić najważniejszego piłkarza. Cole Palmer jest gotów zmienić klub, a Manchester United to jego docelowy kierunek - twierdzi The Sun. Anglik na pewno nie wróci do Man City.

Cole Palmer
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

Manchester United to klub, który rozważa Cole Palmer

Cole Palmer w ostatnich tygodniach znajduje się w centrum uwagi brytyjskich mediów. Z każdej strony dochodzą plotki, że ofensywny pomocnik planuje w najbliższej przyszłości zmianę barw klubowych. Wynika to za faktu, że 23-latek nie czuje się komfortowo w Londynie, nie jest zadowolony z formy zespołu, a na dodatek chciałby być bliżej rodziny.

O sytuacji Palmera wypowiedział się Liam Rosenior, czyli trener Chelsea. Z jego słów wynikało, że transfer jest mało prawdopodobny, aczkolwiek nie sprawiło to, że plotki o przyszłości piłkarza ucichły. Wręcz przeciwnie doniesienia się nasiliły i pojawiły się nowe wieści.

Jak podaje Samuel Luckhurst z The Sun, kwestia odejścia zawodnika z The Blues jest więcej niż realna. Palmer ma poważnie rozważać opuszczenie Chelsea, a jako docelowy klub wskazał na Manchester United. W ten sposób wróciłby bliżej rodziny, ponieważ Manchester to miasto, w którym się urodził i wychował, a także rozpoczynał karierę.

Dziennikarz dodał, że Palmer nie bierze pod uwagę powrotu do Manchesteru City. Rozdział z Obywatelami jest zamknięty, a pomocnik nie wróci na Etihad, dopóki trenerem będzie Pep Guardiola. Jego relacje z Hiszpanem są dalekie od przyzwoitych.

W tym sezonie Palmer ma na swoim koncie tylko 13 meczów, w których zdobył 5 goli. Jego umowa wygasa latem 2033 roku.

