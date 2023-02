fot. PressFocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen rozgrywa swój najlepszy sezon w karierze. Gwiazda Napoli cieszy się zainteresowaniem ze strony największych europejskich gigantów. Sam napastnika nie wyklucza letniego transferu, choć też na niego nie naciska.

Victor Osimhen uzbierał już w tym sezonie 20 goli we wszystkich rozgrywkach

Napastnik budzi zainteresowanie wielkich ekip, na czele z Manchesterem United

Letnia wyprowadzka z Napoli nie jest wykluczona

Osimhen pożegna się z Neapolem?

Napoli pewnym krokiem zmierza po mistrzostwo Włoch. Ma również szanse na sprawienie sensacji w Lidze Mistrzów, gdzie jest bliskie awansu do ćwierćfinału. Pierwszy mecz w ramach 1/8 finału przeciwko Eintrachtowi Frankfurt udało się wygrać 2-0. To solidna zaliczka przed rewanżem, do którego neapolitańczycy przystąpią na własnym terenie.

Jedną z dwóch największych gwiazd zespołu jest Victor Osimhen, który notuje swój najlepszy sezon w karierze. Trafienie przeciwko Eintrachtowi było już dwudziestym, jeśli liczymy dorobek ze wszystkich rozgrywek. Forma strzelecka Nigeryjczyka budzi ogromne zainteresowanie. W swoich szeregach widzi go w szczególności Manchester United, którego priorytetem latem jest transfer napastnika.

Osimhen świetnie czuje się w Neapolu, natomiast nie wyklucza odejścia. Jak sam przyznaje, doniesienia o zainteresowaniu ze strony największych klubów dają mu motywację.

– Gdy spisujesz się dobrze, to topowe kluby z pięciu najważniejszych lig cię obserwują. To, że generuję takie zainteresowanie tych klubów pokazuje, że spisuję się dobrze i mam motywację do tego, aby dawać z siebie jeszcze więcej dla mojej drużyny. Jestem teraz skupiony na Napoli i to do klubu będzie należeć ostateczne słowo. Pragnę pomagać drużynie wygrywać mecze i trofea. Pod koniec sezonu zobaczymy, co się stanie, ale to nie zależy ode mnie. Zdecyduje klub – mówi Osimhen.

Napoli jest gotowe rozpatrzyć oferty za swojego najskuteczniejszego strzelca. Aktualnie wycenia go na grubo ponad 100 milionów euro.

