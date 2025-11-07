Oriol Romeu wrócił na Wyspy Brytyjskie. Niedawno grał w Barcelonie

Oriol Romeu podpisał roczny kontrakt z Southampton. Tym samym były pomocnik Barcelony, Girony i Chelsea wraca na St Mary's Stadium po trzech latach przerwy.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Oriol Romeu

Southampton sprowadziło z powrotem Oriola Romeu

Southampton FC poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wolnego transferu Oriola Romeu. 34-letni pomocnik tym samym wrócił na St Mary’s Stadium, gdzie miał okazję występować już w latach 2015-2022. W barwach drużyny Świętych rozegrał łącznie 256 spotkań, zdobył 8 bramek i zaliczył 7 asyst, stając się jednym z najbardziej cenionych piłkarzy angielskiego klubu w ostatniej dekadzie.

Doświadczony Hiszpan po pomyślnym przejściu testów medycznych podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku. Warto dodać, że w umowie znalazła się również opcja przedłużenia współpracy o kolejny sezon, która zostanie aktywowana, jeśli zawodnik zaimponuje trenerowi. Włodarze z Hampshire liczą, iż jego doświadczenie oraz znajomość realiów angielskiego futbolu pomogą zespołowi w kluczowym momencie tej kampanii.

Przypomnijmy, że Southampton spadło z Premier League do Championship i obecnie zajmuje odległe 19. miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie 15 punktów. Ekipa z St Mary’s Stadium potrzebuje więc wzmocnień składu, a powrót Romeu może okazać się kluczowy w walce o utrzymanie na drugim poziomie rozgrywkowym. 34-letni pomocnik posiada w swoim piłkarskim CV także takie kluby jak FC Barcelona, Girona, Chelsea czy VfB Stuttgart.