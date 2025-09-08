Onana odchodzi z Man United. Jego pensja wzrośnie dwukrotnie

12:36, 8. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Lauri Whitwell / Fabrizio Romano

Andre Onana resztę sezonu 2025/2026 spędzi na wypożyczeniu w Trabzonsporze - poinformował Fabrizio Romno. Z kolei Lauri Whitwell przekazał, że wynagrodzenie bramkarza wzrośnie dwukrotnie.

Andre Onana
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Andre Onana zostanie wypożyczony do Trabzonsporu

Manchester United na sam koniec letniego okna transferowego sprowadził nowego bramkarza. Nową jedynką Czerwonych Diabłów będzie Senne Lammens, za którego zapłacono nieco ponad 20 milionów euro. Tym samym stało się jasne, że Andre Onana został skreślony i będzie musiał znaleźć nowego pracodawcę. Z tym problemu nie było, ponieważ szybko zgłosił się klub z Turcji.

Jak informował Fabrizio Romano bramkarz zostanie wypożyczony do końca sezonu do Trabzonsporu. Wszystko zostało już ustalone, więc pozostaje czekać na oficjalną prezentację Kameruńczyka w nowym klubie. Decyzję o rezygnacji z bramkarza podjął szkoleniowiec Czerwonych Diabłów. „Ruben Amorim dał jasno do zrozumienia zarządowi i Andre Onanie, że nie widzi go jako pierwszego bramkarza Manchesteru United w tym sezonie” – powiedział włoski dziennikarz.

Kolejne ciekawe informacje ws. zmiany klubu reprezentanta Kamerunu przekazał dziennikarz Lauri Whitwell. Okazuje się, że Trabzonspor pokryje pełne wynagrodzenie bramkarza podczas wypożyczenia, czyli ok. 3,7 miliona funtów. To jednak nie wszystko, ponieważ Onana może liczyć na dodatkową pensję w Turcji, która podwoi jego roczne zarobki do ponad 7 mln funtów.

Onana spędził w Man United dwa sezonu, dołączając do zespołu latem 2023 roku z Interu Mediolan. Dla najbardziej utytułowanego klubu w Anglii pod względem liczby mistrzostw rozegrał 102 mecze, w których 24 razy zachował czyste konto.

